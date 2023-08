Calciomercato, affare a sorpresa: colpo in Serie A

Saranno giorni davvero frenetici per scegliere la migliore destinazione: ecco l’affare immediato in Italia, dove giocherà?

Aspettiamoci di tutto negli ultimi giorni di calciomercato con la sessione estiva che ha regalato sempre idee da urlo. Un momento davvero decisivo per prendere la miglior decisione possibile: la Serie A è pronta ad accoglierlo subito.

Tutto cambia in fretta con profili seguiti a lungo dalle big della Serie A. Ora potrebbe pensare al suo arrivo in caso di addio eccellente: tutto cambia in fretta con la sua volontà di farsi trovare pronto con la super proposta del top club italiano. Una sessione estiva dai due volti con numerosi operazioni portate a termine soprattutto nell’ultimo periodo con affari che hanno sorpreso davvero tutti.

Calciomercato, colpo di scena in Italia: ecco dove giocherà

Saranno davvero giorni da vivere appassionatamente per numerosi colpi da urlo. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile: ecco il colpo di scena in Serie A. I contatti sono sempre più frequenti con l’intreccio decisivo in Italia: ecco in quale top club giocherà.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, il Napoli è tornato alla carica per l’esterno offensivo del Real Betis, Rodri Sanchez, con il club spagnolo che chiede intorno ai 15-20 milioni per il suo eventuale addio. Tutto dipenderà così dall’addio di Hirving Lozano: se dovesse partire negli ultimi giorni di mercato, la società partenopea è pronta a preparare il colpo.

Il talentuoso giocatore spagnolo, classe 2000, ama agire tra le linee ma riesce anche ad essere ficcante partendo sulla fascia. Un profilo eclettico capace di interpretare al meglio ogni sistema di gioco. Il Napoli proverà così a sorprendere tutti con un colpo ad effetto possibile proprio nelle ultimissime ore di calciomercato. Ormai ci siamo: la dirigenza partenopea vorrebbe consegnare a Rudi Garcia una rosa altamente competitiva.

Dopo l’affare sfumato di Gabri Veiga, il presidente De Laurentiis tornerà alla caricare per nuovi profili davvero interessanti. Rodri Sanchez è pronto a volare in Serie A per vivere un’esperienza formativa sotto ogni punto di vista. Ore da vivere intensamente per conoscere da vicino tutti i passaggi topici della trattativa.

Lo spagnolo è pronto a cambiare subito aria con una nuova esperienza tutta da vivere: la sua volontà potrebbe fare la differenza per sbarcare subito in Italia dai campioni d’Italia del Napoli, che vogliono continuare a mirare in alto.