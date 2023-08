Inter, blitz e firma subito: colpaccio da 45 milioni

Inter beffata, dopo mesi di trattative a quanto pare lui non arriverà: ecco con chi sta per fermare la stella.

Una partenza da grande campione. Ottimo inizio per Lautaro Martinez in campionato, due gol e bella vittoria alla prima contro il Monza. Una bella risposta a Victor Osimhen, capocannoniere dell’ultimo campionato e autore di una doppietta in quel di Frosinone. I due sono i principali favoriti per la classifica dei cannonieri del prossimo anno.

Non vuol dire questo però che i gol non servano all‘Inter, i nerazzurri devono fare i conti con un reparto completamente stravolto. Sono arrivati Marko Arnautovic, Marcus Thuram e l’ultimo Alexis Sanchez, una squadra con un reparto offensivo esperto ma sulla carta indebolito rispetto alla scorsa stagione. Si era provato fino all’ultimo ma il sogno dei nerazzurri è definitivamente sfumato.

Inter, beffa atroce: blitz, firma e…addio

A inizio calciomercato si era parlato di Romelu Lukaku, ma il belga ha ‘tradito’ le aspettative dei tifosi. Nelle ultime ore si è parlato anche della Roma di Josè Mourinho ma quel che è certo è che il futuro di ‘Big Rom’ non sarà a tinte nerazzurre. Beppe Marotta aveva una lista lunga con tanti calciatori nel mirino e tra i preferiti c’era un giovane talento con spiccate doti offensive.

Il giovane e forte statunitense, Folarin Balogun, classe 2001, è stato uno dei nomi caldi del mercato sin dall’inizio del calciomercato ma il suo futuro è ora segnato. Folarin resterà in Ligue 1. La punta ha trascorso gli ultimi 12 mesi in prestito allo Stade Reims dove solo in campionato è stato capace di mettere a segno 21 gol in 37 gare. Il calciatore non è però nei piani dell’Arsenal (club proprietario del cartellino) e da tempo i Gunners sperano di piazzarlo. A meno di colpi di scena andrà al Monaco, per ben 45 milioni di euro.

E’ apparso strano che, visto potenziale ed età, non siano stati i Gunners a puntarci, ma alla fine la società sembra aver deciso in altro modo. Balogun ha deciso di proseguire la sua carriera ancora in Ligue1, un campionato dove ha già fatto bene e ora sogna di esplodere.

Nulla da fare per l’Inter che punterà sul solito Lautaro e sull’esperienza di Arnautovic e Sanchez con Thuram che rappresenta la scommessa che la società spera sia vincente. Niente Italia per Balogun che riparte dal Principato di Monaco.