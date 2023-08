Cristina Buccino da impazzire: il vestito infiamma

Social impazziti per Cristina Buccino: lo scatto della showgirl calabrese è rovente, followers a bocca aperta

Un personaggio carismatico che con la sua infinita bellezza ha attirato a sè come un magnete milioni di italiani. Oltre 3 milioni di fan conquistati su Instagram, il social al quale attinge maggiormente. Cristina Buccino è al momento uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più richiesti e amati: ed il motivo è presto detto.

Cristina Buccino nasce in provincia di Cosenza, a Castrovillari, il 16 giugno 1985. I suoi esordi nel mondo dello spettacolo sono avvenuti come modella: ed il successo è arrivato in maniera quasi istantanea. I brand più importanti della moda hanno duellato per averla. Curve esplosive, un volto d’angelo in un mix dalla raffinatezza assoluta. Sui social non è un mistero che la Buccino sia tra i volti più amati, seguiti e cliccati. E lei, sempre più spesso, mette in mostra scatti che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione.

Un corpo da urlo, una femminilità che ha trovato il consenso anche di molte donne che la seguono assiduamente, incantate dal suo incredibile fascino. Una presenza monopolizzante, coi suoi seguaci che non possono fare altro che ringraziare per cotanta bellezza ‘offerta’ in dono. Dopo gli inizi da modella, diventa una conduttrice affermata oltre ad essere tutt’ora tra le influencer di maggiore successo. ‘Ciao Darwin’, ‘L’Eredità’, ‘Mistero’ e ‘Tiki-Taka’ sono solo alcuni dei programmi nei quali ha lasciato un’impronta davvero tangibile e memorabile.

Che si tratti di istantanee di lavoro o semplici scatti rubati alla quotidianità insieme ad amici o familiari, la Buccino è sempre al centro dell’attenzione. E i suoi followers, che costituiscono una folta e solidissima fan base, sono sempre presenti per mostrarle grande affetto. Cristina ha anche due sorelle: Maria Teresa e Donatella.

Cristina Buccino: l’abito è troppo hot

L’estate è arrivata e con sè ha portato temperature davvero bollenti. Mai quanto quelle toccate proprio da Cristina Buccino che, in una manciata di ore – per l’ennesima volta – ha infiammato i social. Gli scatti che la ritraggono in serate rilassanti, in vacanza, mostrano la showgirl più bollente che mai.

Perchè il lungo abito indossato dalla Buccino mostra delle trasparenze davvero intriganti che, in una manciata di ore, ha portato ad un vero e proprio delirio sul suo profilo. Migliaia di likes e commenti, alcuni decisamente ai limiti nei quali i fan hanno esaltato la bellezza prorompente dell’influencer. Vestito nero che, fino ai piedi, è praticamente invisibile: un vedo-non vedo che ha regalato l’istantanea più rovente del momento.

Tacchi a spillo e lunghissime gambe, con l’istantanea che non lascia minimamente spazio alla fantasia. È tutto lì davanti, con la didascalia ‘By night’ che racconta di serate dall’alto contenuto di sensualità sullo sfondo: Cristina Buccino, più di ieri e meno di domani, bella da morire.