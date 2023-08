Arrivano i soldi per Morata: Kean ha detto sì

I piani di mercato della Juventus prendono forma: svolta in attacco, il sì di Kean per riabbracciare Morata.

Un biennio da dimenticare quello che ha chiuso la Juventus, sin dall’approdo di Massimiliano Allegri per la sua seconda avventura sulla panchina bianconera. I risultati conseguiti dal gruppo bianconero sono stati perlopiù deludenti: e adesso, la ferma intenzione della proprietà, è riportare la Juventus ai fasti di un tempo. Tornare a lottare per il vertice, nuovi trofei in bacheca ed una squadra in grado di competere anche in ambito europeo a partire dal prossimo anno.

In tal senso, i numerosi cambiamenti che si sono configurati da qualche settimana a questa parte testimoniano la voglia di rinforzare la squadra in mano al ‘Conte Max’. Ribadita la fiducia all’allenatore toscano che rimane sotto contratto fino al 2025, adesso è il calciomercato il tema caldo. Nonostante gli addii pesanti di campioni come Cuadrado – che dopo 8 anni ha lasciato a zero per trasferirsi all’Inter – e Di Maria.

Il colpo Weah ha dato prova di lungimiranza, vista l’età e le doti che il figlio d’arte è destinato a mostrare da qui ai prossimi anni in bianconero. Quelli che mancano saranno giorni roventi per la ‘Vecchia Signora’ ed in particolar modo per Cristiano Giuntoli che, senza colpi di testa, punterà a rimpolpare ogni reparto del campo. Ed uno di questi è certamente l’attacco.

Addio Kean per Morata: svolta in arrivo

Dusan Vlahovic è tornato a segnare, seppure su rigore, nell’esordio stagionale in Serie A in casa dell’Udinese. Ma il feeling che il serbo ha accumulato negli anni con mister Allegri è ai minimi storici e sembrerebbe spingere la dirigenza a correre ai ripari, anche per eventuali seconde linee alle spalle dell’ex Fiorentina. Chi potrebbe ben presto fare ritorno a Torino è Alvaro Morata.

Il destino dello spagnolo sembra essere sempre più intrecciato a quello di Moise Kean, il cui futuro potrebbe ben presto portarlo lontano dalla Juventus. Perché è evidente: la ‘Vecchia Signora’ non intende più puntare sull’attaccante classe 2000 per il quale sembra aprirsi una pista già nei prossimi giorni. Il Fulham, come si vocifera da qualche settimana, è pronta a puntare sulla punta italiana.

E lo stesso Kean, stavolta, si sarebbe convinto ad accettare il trasferimento in Premier League. Con il tesoretto che il club piemontese incasserà da Kean, Giuntoli si fionderà su Alvaro Morata che a sua volta non è più una primissima scelta per l’Atletico Madrid del il ‘Cholo’ Simeone. Una svolta che riporterebbe il nazionale iberico alla Juve, salutando in maniera definitiva Kean.