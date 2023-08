25 milioni annui, vola in Arabia Saudita: fissata la presentazione

Il calciomercato in Arabia Saudita sta stravolgendo ogni regola costituita di questo sport. Si sta arrivando, infatti, a riconoscere ai calciatori, e non solo a loro, ingaggi senza precedenti. Realizzando una quantità di colpi impressionanti. Adesso c’è la svolta: 25 milioni di euro a stagione e firma apposta al contratta. Decisa la data della presentazione.

Il mercato attualmente in corso, inutile negarlo, è stato completamente stravolto dalla variante saudita, verrebbe da dire. Nessuno, infatti, si aspettava che potesse irrompere in maniera così prepotente sulla scena calcistica. Ed invece, a suon di colpi senza precedenti, sono riusciti a portare in quella terra tantissimi campioni di primo ordine. Hanno iniziato con Cristiano Ronaldo, proseguendo poi con i vari Mahrez, Kessie, Brozovic, Manè e così via. Ma ora non hanno nessuna intenzione di fermarsi ed hanno messo nel mirino anche altri tipi di profili. E la notizia stavolta riguardando una autentica eccellenza italiana, come si suol dire.

Altra eccellenza in Arabia Saudita

Un altro profilo che è stato messo nel mirino dai sauditi è quello di Marco Verratti, in uscita dal Paris Saint Germain e che piace anche a tanti club in Europa. La trattativa è in continuo divenire, ma le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. In tal senso, però, da quelle parti le operazioni stanno diventando davvero frenetiche.

Il nuovo CT dell’Arabia Saudita, infatti, è Roberto Mancini. La notizia era nell’aria ormai da diverso tempo ma ora è ufficiale, dal momento che è stata fissata anche la conferenza stampa di presentazione. Sarà presentato infatti domani 28 agosto a Riad. L’esordio, invece, è previsto per l’8 settembre in Inghilterra contro Costa Rica.

Roberto Mancini CT dell’Arabia Saudita, la presentazione

A conferma di quanto il calcio in Arabia Saudita stia diventando centrale, arriva anche questa scelta a dir poco forte. L’obiettivo, chiaramente, è quello di vincere e va proprio in questa direzione la scelta di puntare su un profilo come quello di Roberto Mancini che ha vinto tanto e che intende continuare a farlo. L’obiettivo primario della Federcalcio saudita è la Coppa d’Asia del 2027, dal momento che questa selezione non solleva questo trofeo ormai dal lontano 1996. Servirà ovviamente tutta la sua esperienza per riuscirci.