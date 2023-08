Verratti, altro colpo di scena: destinazione clamorosa

Bomba di mercato riguardante il centrocampista italiano. Può lasciare il Paris Saint-Germain per un club turco

Da quando ha lasciato Pescara appena ventenne per trasferirsi alla corte del Paris Saint-Germain, Marco Verratti si è consacrato come uno dei centrocampisti più forti del panorama mondiale.

Con il club francese, ha vinto 9 Ligue 1 e 15 coppe nazionali, mettendo insieme oltre 400 presenze e 11 gol. Il classe ’92 abruzzese è diventato in pratica una bandiera per la compagine transalpina. Nel mentre, ha anche conquistato un titolo europeo vestendo la maglia della selezione Azzurra guidata da Roberto Mancini.

Adesso, però, dopo 11 anni felicemente vissuti a Parigi, Verratti sembrerebbe in procinto di dire addio al club che gli ha permesso di entrare nell’orbita del calcio che conta. Tant’è vero che Luis Enrique l’ha escluso dalla lista dei convocati per il match valido per la terza giornata di campionato contro il Lens.

Qual è la sua destinazione? Nelle scorse settimane si è parlato molto dell’ipotesi Arabia, ma il corteggiamento dell’Al-Hilal pare non aver sortito gli effetti desiderati dal club saudita. Ad oggi, quando manca meno di una settimana alla conclusione del calciomercato, appare molto più probabile che il centrocampista italiano rimanga in Europa, anche se non in Francia. Ecco la sua possibile destinazione.

PSG, Verratti verso l’addio: ecco la possibile destinazione

L’indiscrezione è arrivata nelle scorse ore ed assume i caratteri di un vero e proprio colpo di scena. Perché Marco Verratti potrebbe salutare il Paris Saint-Germain per trasferirsi in Turchia, sposando il progetto di una squadra che annovera tra le sue fila nomi assai noti al campionato italiano.

Si tratta del Galatasaray, club in cui militano vecchie conoscenze della Serie A come Mauro Icardi e Dries Mertens, ma anche l’ex Ajax e Chelsea Hakim Ziyech. A riferire del possibile passaggio di Verratti in Turchia sono stati i colleghi di Tuttomercatoweb, e sono emersi ulteriori dettagli su questo clamoroso affare. Si parla di prestito con obbligo condizionato e percentuale sulla futura rivendita. Il club turco punta a disputare una gran campagna europea e Verratti sarebbe l’ultimo tassello di un club in grande crescita.

La trattativa è attualmente in corso. Nelle prossime ore – o al massimo nei prossimi giorni – si attendono risvolti in un senso o nell’altro. Una trattativa che, se confermata, avrebbe del clamoroso. In tanti infatti ormai vedevano Verratti come nuova stella araba e invece il calciatore italiano potrebbe ripartire dalla Turchia.