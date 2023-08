Giuntoli piazza il colpaccio: arriva nel 2024

Giuntoli piazza il colpaccio 2024. Ad una settimana dal termine del calciomercato sale la febbre per i possibili colpi della Juventus. Intanto si pensa al futuro.

Ad una settimana dalla fine del mercato cresce l’attesa attorno alla Juventus. Si attendono uno-due colpi che diano un segnale forte della sua presenza.

I tifosi bianconeri si guardano attorno ed osservano come le milanesi abbiano acquistato una decina di giocatori a testa e si domandano come mai la Juventus sia ancora ferma a Timothy Weah. I problemi di natura economica sono reali e concreti ma sembrano non giustificare completamente, ai loro occhi, questo immobilismo. Lo stesso Giuntoli, probabilmente, si aspettava un mercato diverso, più incisivo.

A pochi giorni dal suono della sirena, che segnerà la fine della sessione estiva del mercato, non sembrano arrivare concreti segnali di possibili, immediati acquisti da parte della Juventus. I nomi di Morata, Berardi e Lukaku, con il passare dei giorni, diventano sempre più suggestioni fantasiose. Se non vi saranno cessioni in grado di finanziare nuovi acquisti, nuovi acquisti non ve ne saranno.

Luca Momblano, intervenuto a Juventibus su Twitch, ha parlato del mercato della Juventus, di Giuntoli e di un suo colpo per il 2024. Quale?

Giuntoli piazza il colpaccio 2024

Durante il suo intervento a Juventibus Luca Momblano ha toccato diversi argomenti partendo, ovviamente, dal mercato. Il primo mercato a firma di Cristiano Giuntoli ha confermato le difficoltà operative dell’attuale Juventus. Un bilancio da rimettere seriamente in sesto era, ed è, l’obiettivo primario di questa sessione di mercato.

Nonostante le difficoltà oggettive qualcosa del Giuntoli-pensiero si è intravisto. Il colpo Facondo Gonzalez è un acquisto in perfetto stile-Giuntoli, un colpo preparato e sferrato in anticipo rispetto alla concorrenza. Momblano, però, ha svelato come il direttore tecnico bianconero abbia già messo le basi per un grande colpo nel 2024.

Il profilo individuato è quello di Eliesse Ben Seghir, classe 2005, numero 7 del Monaco. Centrocampista offensivo di grande talento che Giuntoli avrebbe voluto già inserire nella trattativa che ha portato Denis Zakaria nella formazione del Principato. “Tra le parti c’è stata una differenza sulla valutazione: i bianconeri lo valutavano circa 10 milioni di euro, mentre il club monegasco chiedeva 15/20 milioni. Si è deciso di rinviare tutto di un anno“.

Pertanto, per il talento monegasco, la Juventus è, al momento, in “una posizione preferenziale“. Nonostante la giovane età Eliesse Ben Seghir può già vantare una ventina di gare disputate nella Ligue1. Sono i profili giovani, o giovanissimi, di Giuntoli. Come Weah, che è stato acquistato, oppure Holm, che la Juventus vorrebbe acquistare. E saranno, sempre più, i profili della Juventus che verrà.