Vendetta fredda per Skriniar: Inter, dal Psg a zero

Il club nerazzurro, che già dallo scorso gennaio si era preparato all’addio dello slovacco, potrebbe restituire pan per focaccia al Psg

Se oggi, a pochi giorni dalla fine di una sessione estiva di scambi a dir poco scoppietante, l’Inter è disposta ad investire qualcosa come 30 milioni per l’acquisto di un difensore in scadenza di contratto nel 2024, molto lo si deve all’addio di quello che, fino a poco meno di un anno fa, era considerato un autentico pilastro. Uno di quelli incedibili, uno che – in contumacia Handanovic – aveva anche preso i gradi di Capitano.

Tutti sanno com’è finita poi la storia tra Milan Skriniar e la società meneghina. In scadenza di contratto di lì a pochi mesi, lo slovacco non ha accettato le proposte di rinnovo del club di Viale della Liberazione, finendo per cedere alle lusinghe del Psg, già molto attivo sull’ex Sampdoria da parecchie settimane a quella parte.

Attraverso un accordo con l’entourage del calciatore che prevedeva l’arrivo a parametro zero di Skriniar a Parigi a partire dal successivo 1 luglio, l’Inter ha addirittura rischiato di perdere il calciatore prima, nella medesima finestra invernale di scambi. Il mancato acquisto di una valida alternativa da subito – si parlava insistentemente di Mavropanos e di Tiago Djalò – ha riportato l’affare sui giusti binari. Quelli di un comunque doloroso passaggio dello slovacco direttamente l’anno successivo. L’Inter però non ha mai dimenticato quanto accaduto. Ed ora pare intenzionata a ripagare i parigini con la stessa moneta.

Marotta, la vendetta è un piatto che va consumato freddo

Il caso infatti vuole che tra le fila del club di Al-Khelaifi ci sia un calciatore che, occupante tra le altre cose lo stesso ruolo di Skriniar – pare destinato a non rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Curiosamente anche Presnel Kimpembe, il profilo sul quale Marotta starebbe preparando il colpo magistrale, si è affacciato al tavolo delle trattative coi francesi coi gradi di capitano. La storia potrebbe clamorosamente ripetersi al contrario, col giocatore francese che, da svincolato, potrebbe davvero accasarsi alla Pinetina dal prossimo luglio.

La vendetta dei nerazzurri sarebbe così servita, dopo appena un anno dal caso Skriniar. L’Inter, già di suo molto attenta a cogliere tutte le occasioni a parametro zero – leggi su tutti Onana e Marcus Thuram – o vicni ad esserle – lo stesso Pavard ha l’accordo in scadenza a giugno – monitora attentamente la questione. Il grande colpo gratis da piazzare nell’estate del 2024 è già prenotato.