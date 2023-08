Clamoroso Baschirotto, lo compra la big

Federico Baschirotto proprio al gong del calciomercato potrebbe lasciare Lecce per giocare con un top club a sorpresa.

Il centrale dei giallorossi avrebbe così una nuova missione da compiere, dopo la salvezza raggiunta in Puglia nella scorsa stagione. Il corazziere della difesa è sempre più stimato dalle squadre di vertice.

L’intreccio di mercato potrebbe esser quello giusto, i tifosi però vorrebbero tenerselo stretto e il più a lungo possibile. A Lecce farebbero di tutto per tenerlo a giocare a vita, è diventato subito un idolo della tifoseria e lo ha dimostrato anche con una convocazione meritata in Nazionale.

Federico Baschirotto è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione, un’altra grande intuizione di Corvino che lo ha prelevato dall’Ascoli e lo ha fatto diventar un leader difensivo. In coppia con Umtiti ha regalato calcio duro e roccioso, diventando ben presto un idolo e non solo per l’esultanza alla Hulk. Che potrebbe ora ripetere con un top club.

Una big punta Baschirotto, i dettagli

Le ultime ore del mercato potrebbero così portare a un affare importante, chiudendo nettamente la rosa con un colpo italiano di prima qualità. L’intreccio si muove, ci sono tanti piani all’orizzonte ma uno sembra ora pervadere un club che ha bisogno di un ultimo rinforzo difensivo. Tanto da aver trovato una soluzione: se salta Pavard, l’Inter andrà su Baschirotto.

Un piano B di tutto rispetto, un elemento di grande fisicità nella difesa dell’Inter che avrebbe così una soluzione in più anche sui calci piazzati. Il francese del Bayern è quotato sui 30 milioni di euro, un eventuale ritardo potrebbe non esser tollerato dalla dirigenza nerazzurra, che potrebbe virare sul centrale del Lecce dal prezzo decisamente più abbordabile. I salentini quotano intorno ai dieci milioni il loro difensore, un affare fattibile e anche con qualche ragazzo da poter mandare in prestito in Puglia per maturare.

Baschirotto, dal canto suo, sarebbe un po’ diviso. Da una parte la grande riconoscenza verso Lecce, che l’ha accolto come un figlio e ne sta avendo in campo il meglio da poter offrire. Dall’altra chiaramente l’occasione che passa una sola volta nella vita, giocare per un club titolato ed esordire in Champions League non è affatto male per chi – qualche stagione fa – giocava in Serie C. Ora, i tifosi del Lecce sperano in una chiusura dell’affare Pavard-Inter per non vedersi privare della loro bandiera, difficilmente rimpiazzabile in questo momento.