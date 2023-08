Blitz enorme di ADL, il sogno di mezza Europa al Napoli

Dopo la beffa Veiga, il Napoli si fionda sul mercato per piazzare il colpo in questi ultimi giorni: ADL parte all’attacco, può arrivare!

La trattativa sfumata per Veiga rappresenta un duro colpo per il Napoli. Gli azzurri, dopo aver quasi concluso il colpo a centrocampo, si sono visti sfilare il centrocampista ormai ex Celta Vigo, dai paperoni sauditi.

Una situazione che, in casa Napoli, apre adesso a tre scenari. Il primo è quello che chiude il mercato a centrocampo. Conferma di chi c’è e squadra che arriverà, nel reparto mediano, così come è a fine mercato, magari solo con un’operazione in uscita tra Demme e Gaetano. Ipotesi numero due è quella di dirottare le energie per un altro reparto, come ad esempio l’esterno offensivo a destra, ruolo dove gli azzurri devono fare i conti con la grana Lozano.

C’è poi la terza soluzione, quella che secondo molti tifosi, sarebbe tra l’altro quella più logica. Prendere i soldi di Veiga e dirottarli su di un altro prospetto nello stesso ruolo. Il Napoli era pronto a sborsare attorno ai 38 milioni di euro, soldi che potrebbero essere impiegati quindi per un altro centrocampista. Il nome ‘caldo’ è quello di Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, già in passato nel mirino degli azzurri.

Napoli, De Laurentiis prova il colpo Amrabat: ma occhio al Manchester United

Il centrocampista marocchino già in passato aveva attirato le attenzioni del Napoli. Quando militava nell’Hellas Verona, Amrabat era stato vicino al Napoli. Alla fine però il calciatore scelse la Fiorentina. Adesso, dopo più di 100 presenze con la maglia viola, si potrebbe concretizzare finalmente il passaggio in azzurro. La cifra richiesta da Commisso è di 35 milioni, non pochi, ma considerando che il Napoli aveva preventivato 38 per Veiga nemmeno tanto irraggiungibili.

Il problema vero semmai per Aurelio De Laurentiis potrebbe essere la serrata concorrenza del Manchester United. I Red Devils infatti sono anche loro interessati al calciatore e sono pronti a piazzare il colpo. La Fiorentina dal canto suo guarda, felice di una possibile asta, ma il Napoli è fiducioso.

De Laurentiis sembra voler fare sul serio per regalare a Garcia l’ultimo colpo di un mercato che, in casa Napoli, è fin qui stato abbastanza anonimo. Trattenuti i migliori, ad eccezione di Kim, non sono però stati fatti particolari colpi. Di certo Natan e Cajuste non infiammano la piazza, cosa che sarebbe accaduta con Veiga. Che possa riaccendersi l’entusiasmo con Amrabat?