Finalmente Juve: scambio di prestiti col Barcellona

Ritorno di fiamma e colpo, la Juventus adesso può davvero esultare: lo scambio col Barcellona è all’orizzonte

Quella che da pochi mesi si è chiusa è stata una stagione difficile per la Juventus di Massimiliano Allegri. In campo, chiaramente, visto il fallimento sia in Champions League che in Europa League.

Discorso che vale anche per il campionato, con la ‘Vecchia Signora’ finita settima ed esclusa anche dalla Conference League. Ecco perchè l’arrivo del neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli può essere l’arma in più, per tentare di combattere una concorrenza che è sempre più folta e agguerrita nella nuova corsa Scudetto. Rilanciare il progetto bianconero, concentrandosi esclusivamente sul campionato. E, in tal senso, i primi incoraggianti passi sono arrivati. La vittoria in scioltezza nella trasferta di Udine è ormai già un lontano ricordo e l’attenzione dei vertici bianconeri è tutta rivolta ad un solo tema: il calciomercato estivo.

Manca poco, pochissimo alla chiusura della sessione il prossimo 1 settembre. E da questo punto di vista Cristiano Giuntoli è chiamato a puntellare una rosa che, sulla carta, potrebbe già regalare soddisfazioni ai tifosi della ‘Vecchia Signora’. L’addio di Juan Cuadrado e Angel Di Maria rischia di pesare non poco nei prossimi mesi. Il colombiano, finito all’Inter a zero, è stato rimpiazzato da Timothy Weah. Un gioiello grezzo che, tuttavia, già nelle amichevoli estive ha mostrato sprazzi di grande talento.

Barcellona-Juve: lo scambio accontenta tutti

Le strade di Barcellona e Juventus, da qui ai prossimi giorni, potrebbero intrecciarsi in sede di mercato. Perchè i catalani, che pure hanno cambiato molto negli ultimi mesi, potrebbero farsi avanti con la ‘Vecchia Signora’ per portare avanti una trattativa che farebbe certamente felice Massimiliano Allegri.

Il club di Joan Laporta avrebbe intenzione di proporre il cartellino di Marcos Alonso, terzino mancino che non rientra più tra le priorità di Xavi, chiedendo circa 15 milioni di euro. Lo spagnolo, in scadenza il 30 giugno 2024 col Barcellona (è presente un’opzione per prolungare di un altro anno), è stato già in passato ai colori bianconeri. Stavolta, però, la storia potrebbe avere un lieto fine.

Da Torino sono tuttavia orientati verso un’altra soluzione che permetta all’ex Fiorentina di approdare finalmente alla corte di Massimiliano Allegri. La ‘Vecchia Signora’ sarebbe intenzionata a pianificare uno scambio di prestiti con Filip Kostic, non più essenziale per il ‘Conte Max’. Marcos Alonso, nella sua ultima stagione in Catalogna, ha collezionato 37 presenze tra campionato e coppe con 3 reti vincenti all’attivo.