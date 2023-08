Roma: tegola Dybala, i tempi di recupero

In casa Roma tiene banco l’infortunio di Dybala. Il giocatore è uscito anzitempo dalla sfida contro il Verona. Ecco i tempi di recupero.

La stagione di Dybala è iniziata con un nuovo infortunio. Dopo aver saltato la prima giornata per squalifica, l’argentino ha dovuto lasciare anzitempo la sfida contro il Verona a causa di un problema fisico. Una notizia che preoccupa molto i giallorossi considerando che venerdì c’è il Milan.

Ad oggi non si hanno delle certezze sul reale infortunio di Dybala considerando che nelle ultime ore sono state diverse le ipotesi. Ma è l’edizione odierna del Corriere della Sera a fare il punto sull’argentino e ipotizzare i tempi di recupero.

Roma: infortunio Dybala, ecco quante partite salta

La storia clinica di Dybala è ormai conosciuta in davvero tutto il mondo. L’argentino muscolarmente è stato sempre debole e per questo motivo Mourinho ha sempre centellinato il suo utilizzo. Sicuramente uno stop alla prima partita preoccupa un po’ considerando i precedenti e la necessità di dover intervenire da subito medicalmente per cercare di rimetterlo in gioco. Una situazione che rischia di costringere la Roma ad intervenire da subito sul calciomercato per non lasciare scoperto un ruolo molto delicato.

Stando alle ultime indiscrezioni, Dybala ha avuto un problema all’adduttore e questo lo porterà quasi certamente a saltare la partita contro il Milan. La storia clinica del giocatore è risaputa e Mourinho non ha nessuna intenzione di rischiarlo considerando la sosta imminente e la necessità di dover fare i conti con un calendario assolutamente impegnativo.

La Roma ci pensa e nelle prossime ore farà tutte le valutazioni del caso per capire se alla fine ci sarà un rientro con il Milan, almeno in panchina, oppure no. Si tratta sicuramente di una vicenda assolutamente delicata e che vedrà una scelta magari a ridosso della stessa partita.

Infortunio Dybala: improbabile un recupero contro il Milan

Sembra davvero improbabile un rientro contro il Milan per Dybala dopo questo infortunio. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e quali saranno le tempistiche per il ritorno in campo dell’argentino.

Si tratta sicuramente di un problema da non sottovalutare considerando la sua storia clinica e per questo motivo l’ipotesi principale è quella di non rischiare nulla per non dover fare nuovamente i conti con una ricaduta.