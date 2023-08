Il Psg fa sul serio, vuole un campione della Serie A: offerta folle

Negli ultimi anni il Psg è stato uno dei club più attivi sul calciomercato. Lo sceicco Al Khelaifi ha spesso investito in Italia.

Dai tempi di Lavezzi e Cavani fino a Ibra e Thiago Silva senza dimenticare campioni come Icardi, Hakimi e l’ultimo Skriniar, ex capitano dell’Inter arrivato a costo zero questa estate.

Il Psg è stata una delle squadre che ha investito di più nel mondo del calcio nell’ultimo decennio e spesso ha fatto ‘la spesa’ in Serie A. Colpi da novanta, spesso ha fatto irruzione nel calcio italiano infrangendo i sogni dei tifosi nostrani. Ora Al Khelaifi ci è ricascato e presto vuole fare un colpo da novanta nel nostro campionato.

E’ difficile, mancano pochi giorni alla fine del calciomercato ma il Psg vuole provarci e lavora al super colpo. In questa sessione di mercato sono andati via Messi e Neymar, portandosi via ingaggi faraonici e facendo respirare le casse parigine. Ora però Luis Enrique vuole rinforzi, sono arrivati diversi calciatori ma adesso serve un rinforzo di fama mondiale. Potrebbe sostituire il connazionale Verratti, il club parigino ci pensa seriamente.

Psg, pronto l’assalto a Barella

Nel corso degli anni Psg e Inter hanno effettuato diverse trattative di mercato, i rapporti erano buoni anche se l’affare Skriniar ha rovinato un pò tutto. Ora Al Khelaifi vuole riprovarci, è pronto all’assalto del nerazzurro ed ha messo nel mirino Nicolò Barella. Che l’Inter ceda la sua stella a pochi giorni dalla fine del mercato appare improbabile ma il Psg ha già dimostrato in passato che può sorprendere.

Barella per sostituire Verratti, un profilo più giovane e paradossalmente più internazionale. Un’idea che preoccupa i tifosi ed il club parigino è pronto ad offrire 60 milioni di euro per il calciatore, un’offerta che al momento non fa traballare le certezze nerazzurre. L’Inter reputa Barella incedibile e potrebbe cominciare a valutare il centrocampista sardo solo per una cifra a tre cifre, numeri spaventosi e che Marotta e Zhang potrebbero purtroppo prendere in considerazione.

Il mercato però si accinge a finire e le possibilità che ciò avvenga sono sempre minori. Il Psg aveva sondato vari nomi questa estate, da Leao e Kvaratskhelia fino a Victor Osimhen, ma nessuna trattativa è andata a buon finire. Ora è il turno di Barella e il Psg guarda ancora con decisione alla serie A. Dopo Onana e Brozovic l’Inter può perdere un’altra sua stella.