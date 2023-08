Roma-Milan, forfait di una Stella: non ci sarà

La prossima giornata di campionato offrirà un big match fra Roma e Milan: un protagonista tanto atteso, però, non ci sarà.

Giallorossi e rossoneri si sfideranno all’Olimpico per il terzo turno di Serie A: un big è sempre più vicino al forfeit.

Roma e Milan hanno avuto un avvio di campionato diametralmente opposto. I giallorossi hanno raccolto un solo punto dopo il pareggio con la Salernitana e la sconfitta con il Verona, mentre i rossoneri sono a punteggio pieno. La squadra di Pioli, che ha cambiato volto in modo massiccio dopo il mercato, ha vinto contro Bologna e Torino dimostrando di essere una seria candidata per la vittoria dello scudetto. Venerdì saranno faccia a faccia all’Olimpico, ma uno dei due allenatori dovrà fare i conti con un’assenza molto pesante.

Verso Roma-Milan, un top player non ci sarà

Per la Roma sarà l’occasione di rialzare la testa, mentre per il Milan rappresenterà la prova di maturità: il big match dell’Olimpico, seppur sia solo alla terza giornata, ha già un peso specifico molto elevato per entrambe le squadre. Nel frattempo scorrono gli ultimi giorni di calciomercato, con Mourinho che scalpita per abbracciare Lukaku e con Pioli che potrebbe ricevere un altro regalo dalla dirigenza: un attaccante.

Le due formazioni, in queste settimane, hanno scoperto quelli che potrebbero essere nuovi giocatori chiave, come Aouar nel caso della Roma e Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders per il Milan. A loro, ovviamente, si affiancano le “vecchie” certezze. In questo secondo gruppo rientra un top player che, salvo clamorose sorprese, sarà costretto a non giocare venerdì: si tratta di Paulo Dybala.

L’argentino ha accusato un problema muscolare durante la gara con il Verona e ha chiesto il cambio al 68′ lasciando spazio a Solbakken. Per Mourinho sarà un’assenza pesantissima, anche se lo Special One conta di avere Romelu Lukaku a disposizione per sostituirlo. Ad ogni modo, questa rappresenta una tegola non indifferente per la Roma, che dopo due giornate senza vittorie spera di rialzare la testa contro una big come il Milan.

I rossoneri, invece, sperano di dimostrare la propria forza imponendosi anche all’Olimpico. Vincere contro la Roma darebbe ulteriore autostima ad un gruppo già in fiducia grazie alle prime prestazioni convincenti: i nuovi si sono integrati al meglio e hanno già offerto un contributo importante con gol e assist.