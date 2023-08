Roma, doppio colpo dal Chelsea: non solo Lukaku

La Roma sta per completare un mercato davvero positivo con un doppio colpo di coda che potrebbe portare nella Capitale anche un difensore

Romelu Lukaku è il sogno di una notte di mezza estate per i giallorossi, che potrebbero regalare a Mourinho un’accoppiata davvero da urlo, proprio dal Chelsea. A quel punto “Lo Special One” non potrebbe più nascondersi.

Sono attimi di passione quelli che stanno vivendo i tifosi della Roma, incollati ai mezzi di informazione per attendere la notizia tanto agognata. Lukaku da sogno si è trasformato in realtà e in questo momento è vicinissimo a varcare i cancelli di Trigoria. Il centravanti belga, ad un passo dall’Inter prima e dalla Juve poi, ha scelto i giallorossi, per riunirsi al suo vecchio mentore José Mourinho.

Con lui era stato al Chelsea e allo United, coltivando un rapporto di amore e odio che alla fine però è sempre stato positivo. Uno come “Big Rom” ha bisogno di tecnici così, che sappiano stimolarlo e pungolarlo, come era stato all’Inter con Antonio Conte. Ovviamente in questa Serie A uno come lui è in grado di spostare gli equilibri, sia per un discorso tecnico che fisico, al netto di una forma da ritrovare. Mou può comunque sorridere pensando al potenziale offensivo che la società può mettergli a disposizione.

Roma, insieme a Lukaku può arrivare anche Chalobah: si tratta con il Chelsea

Eppure l’asse Londra-Roma potrebbe non esaurirsi al solo Lukaku, visto che dal Chelsea può arrivare anche un altro profilo molto interessante. Mourinho è stato piuttosto chiaro nelle prime conferenze stampa della stagione, spiegando che alla sua rosa manca anche un difensore. L’infortunio di Kumbulla e la partenza di Ibanez hanno creato una necessità nel pacchetto arretrato e proprio per questo in extremis potrebbe arrivare qualcuno.

Nella trattativa che sta portando Lukaku alla Roma, Tiago Pinto sta provando ad inserire anche un’altra pedina particolarmente gradita dalle parti della Capitale. Stiamo parlando di Trevoh Chalobah, centrale classe ’99 di origini africane, con passaporto inglese.

Il difensore è nel mirino anche del Bayern Monaco, che vorrebbe ricongiungerlo a Tuchel, suo ex allenatore al Chelsea. Se però dovesse saltare Pavard all’Inter, allora lo spazio per Chalobah sarebbe chiuso e automaticamente ci potrebbe essere il margine di manovra per i giallorossi. Vedremo se il pacchetto completo dalla capitale inglese potrà diventare realtà a breve. Intanto i tifosi sognano un attacco da urlo.