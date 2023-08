Alla fine lo prende la Juventus: i nerazzurri restano a guardare

Nerazzurri gelati dopo il blitz di Cristiano Giuntoli: la Juve batte la concorrenza, Allegri avrà un nuovo importante calciatore in rosa.

Aggressiva, sfrontata, soprattutto giovane. La nuova Juve sta prendendo forma con una serie di indicazioni che hanno spinto i tifosi a rivalutare le critiche e la posizione di Allegri.

Il tecnico vuole una squadra “di gamba”. Un impianto di gioco che possa far leva sull’esperienza di tanti elementi di grande qualità ed esperienza, ma anche sulla vivacità di chi sta lottando per guadagnare il posto e per tentare di azzannare il campionato. La prima prova mostrata contro l’Udinese ribadisce che i concetti del tecnico sono ormai chiari.

Se arriverà qualcuno dal mercato, alla Continassa saranno ben lieti di accoglierlo, ma gli uomini per tentare l’assalto ad un posto Champions con vista scudetto non mancano. Giuntoli lo sa bene, ha accantonato almeno per un anno l’idea di ufficializzare qualche colpo dei suoi per concentrarsi sulle cessioni, ma non perde di vista la possibilità di piazzare qualche zampata proprio nel rush finale. Il primo nome sarebbe davvero ad un passo, perché la Juve ha scavalcato i diretti avversari e nelle prossime ore potrebbe fare un importante annuncio.

Juve, colpo ad un passo: bruciata la concorrenza

C’è un nome in uscita che potrebbe dare a Giuntoli un vero e proprio tesoretto da investire sul mercato. Moise Kean è al centro di diverse offerte, e il Fulham su tutti sembra intenzionato a fare sul serio. Ci sarebbe anche Kostic in uscita, ma solo in caso di un’offerta irrinunciabile, e in base a quali saranno le proposte in arrivo, il club deciderà se accettare, e anche su chi investire la somma in arrivo. L’obiettivo è di certo Berardi, l’alternativa di lusso, forse neanche troppo e già bloccata, è invece Morata.

In attesa di capire chi uscirà, e quale fra i due attaccanti possa completare il pacchetto offensivo bianconero, Giuntoli è ad un passo da Emil Holm. L’esterno dello Spezia piace tanto, e il suo innesto non è solo dettato dalla necessità di avere un altro calciatore sulla corsia di destra, ma anche dalla forte volontà di non farsi bruciare da altri club su un elemento che Giuntoli e Allegri considerano di assoluto spessore e dall’avvenire certo.

L’Atalanta, stando a quanto filtra da ambienti vicini alla Juve, sarebbe stata quindi nuovamente scavalcata. I bianconeri propongono 3 milioni di prestito e 9 di bonus, mentre da Bergamo è arrivata una proposta da 10 milioni senza contropartite e subito.

Lo Spezia potrebbe accettare entrambe le proposte e la palla passa in mano allo svedese. Con Gasperini sarebbe scontata la continuità in campo per Holm, mentre da Torino valuterebbero anche l’eventuale prestito. Tutto in poche ore quindi, ma la sensazione è che Giuntoli abbia trovato la chiave giusta per assicurarsi l’esterno dei liguri.