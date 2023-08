Blitz in Premier: Giuntoli chiude a 5 milioni

Il ds della Juventus è pronto a fare sul serio per un colpo allo scadere: per 5 milioni approderà alla corte di Allegri

Dopo due anni decisamente deludenti, la Juventus è pronta a ripartire. Ancora una volta da Massimiliano Allegri, ‘forte’ di un contratto da 9 milioni a stagione firmato fino al 30 giugno 2025.

Fiducia confermata dai piani alti, l’allenatore livornese è chiamato a dare risposte concrete. Come già accaduto nell’esordio stagionale in Serie A in casa dell’Udinese: la strada è ancora lunga ma le sensazioni cominciano ad essere decisamente positive. Addesso in casa Juventus a tenere banco è chiaramente il calciomercato estivo che, tra alti e bassi, ha comunque registrato cambiamenti importanti alla rosa del ‘Conte Max’.

Via Cuadrado e Di Maria, con il colombiano che dopo otto anni alla Juventus ha firmato a parametro zero con l’Inter. Al momento il colpo che ha maggiormente stupito è quello di Timothy Weah. Il talentuoso figlio d’arte, già nelle amichevoli estive, ha mostrato un talento che lascia ben sperare.

Ma potrebbe non bastare. Ecco perchè sono ancora diverse le posizioni in campo che la dirigenza bianconera è chiamata a rimpolpare il prima possibile: una manciata di ore e la sessione estiva di mercatoo chiuderà ufficialmente i battenti.

Blitz e colpaccio: colpo low cost della Juve

La Juventus deve ancora fare molto e Cristiano Giuntoli ha tutta l’intenzione di spingere il piede sull’acceleratore per concedere ad Allegri una rosa il più competitiva possibile in una stagione che vedrà la ‘Vecchia Signora’ lontano dall’Europa. Un focus sulla Serie A che permetterà ai bianconeri di puntare dritto dritto allo Scudetto: sono queste, almeno sulla carta, le speranze dei vertici del club piemontese.

Occhio, perchè un’ultimissima idea di mercato che potrebbe concretizzarsi da qui al 1 settembre vedrebbe un colpo a sorpresa nel campionato italiano. Giuntoli e a caccia di un vice Weah sulla corsia destra ed il nome giusto può essere quello di Hans Hateboer, talento classe ’94 in scadenza tra un anno con l’Atalanta. Un’affare a costi decisamente contenuti quello che porterebbe il 29enne olandese a Vinovo.

Per circa 5 milioni, la possibile trattativa potrebbe chiudersi senza troppi problemi. Il neo ds della Juve è quindi chiamato a sprintare per consegnare l’esterno ex Groningen che attualmente sta lavorando per ritornare dopo un lungo infortunio. Hateboer nell’ultima annata ha collezionato 19 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con 2 gol ed 1 assist vincente all’attivo.