Ultim’ora, cessione eccellente per il Napoli: lo rivogliono subito

Nelle prossime ore il Napoli potrebbe cedere un’altra rilevante pedina della rosa guidata da Rudi Garcia: trattativa avanzata per il ritorno

Vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più. A maggior se sei un club che non vinceva uno Scudetto da ben trentatré anni e si è reso protagonista di alcuni cambiamenti alquanto significativi. In primi, ovviamente, quello relativo alla panchina, dove adesso siede Rudi Garcia.

Il tecnico francese dovrà essere bravo a non farsi fagocitare dalla pesantissima eredità lasciata da mister Luciano Spalletti, divenuto il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Di positivo c’è che gli azzurri hanno mantenuto intatte gran parte delle proprie certezze all’interno della rosa. Garcia, dal canto suo, potrà affidarsi regolarmente alla super coppia d’attacco Osimhen-Kvaratskhelia, che ha letteralmente trascinato il Napoli verso un trionfo che ha segnato la storia del calcio italiano.

In compenso, però, ha detto addio a Kim, volato al Bayern Monaco di Thomas Tuchel. Si tratta di una perdita che inevitabilmente peserà non poco sull’ecosistema del Napoli. De Laurentiis, l’allenatore e i tifosi, parallelamente, si augurano che Natan – il rimpiazzo del centrale sudcoreano – possa rivelarsi un ottimo affare e che non debba impiegare molto tempo per ambientarsi nel migliore dei modi.

In tutto ciò, la sessione estiva dei trasferimenti non è ancora terminata e il club partenopea a breve potrebbe salutare un’altra pedina rilevante della rosa. Entrando più nello specifico, stiamo parlando di Hirving Lozano. Il messicano, come noto, presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024 e sicuramente non rinnoverà l’accordo scritto con la società azzurra.

Calciomercato Napoli, Lozano può tornare al PSV: c’è il sostituto

Anzi, l’esterno d’attacco potrebbe abbandonare subito la nave napoletana. In particolare, stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, sul tavolo del Napoli sarebbe giunta un’offerta allettante da parte del PSV Eindhoven, club da cui i campani lo hanno acquistato a titolo definitivo nell’estate del 2019. Ora il ritorno a sorpresa potrebbe diventare realtà.

Sempre secondo il noto emittente satellitare, la proposta del PSV ammonterebbe a 10 milioni di euro più bonus. Contatti in corso e trattativa avanzata: la richiesta del Napoli è leggermente superiore, ma dato che il giocatore è in scadenza c’è la possibilità di venirsi incontro e trovare un’intesa.

Il nodo principale sarebbe rappresentato, invece, dall’ingaggio del calciatore, il quale percepisce 4.5 milioni netti a stagione. Comunque non è affatto da escludere che l’affare decolli nei giorni a venire.

Non a caso, il direttore sportivo Mauro Meluso ha già messo le mani sul sostituto. Il riferimento è a Jesper Lindstrom, esterno danese che arriverà a Castel Volturno dall’Eintracht Francoforte in prestito con obbligo di riscatto sui 30 milioni. Insomma, la strada è tracciata.