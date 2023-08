Origi in Serie A: colpo di scena e tifosi di sasso

Ultimi giorni di calciomercato e in casa Milan non si pensa solo a colpi ma anche a possibili cessioni eccellenti. Furlani è al lavoro.

Il Milan di Stefano Pioli ha cominciato al meglio la stagione, due vittorie su due ed una squadra che sembra girare a meraviglia. Il club rossonero sembra essere una delle principali squadre in lizza per lo scudetto.

In queste ultime ore di mercato il club potrebbe modificare gli ultimi tasselli e accontentare cosi in toto le richieste del proprio tecnico. Pioli ha parlato ufficialmente di rosa perfetta, ma gradirebbe in cuor suo un vice e interessa sempre l’esperto bomber del Porto Taremi; il calciatore viene valutato circa 25 milioni ma il Porto potrebbe fare uno sconto visto gli ultimi giorni di calciomercato.

Prima di acquistare il Milan deve cedere e il reparto offensivo è alquanto ingombrante. Giroud è il bomber sul quale la società fa affidamento ed i tre gol (anche se su rigore) nelle prime due sfide mostrano l’affidabilità di Olivier; serve un vice di esperienza e per questo Colombo potrebbe essere girato in prestito. Su di lui ci sono Bologna, ma soprattutto Cagliari e Monza e non c’è da escludere ulteriori sorprese. La società però valuta soprattutto la situazione di Divock Origi.

Milan, Origi via: il belga resta in serie A

Primo anno davvero difficile per Origi che non resterà quasi certamente a Milano. Come tutti i parametri zero sul calciatore pesa l’ingaggio di circa 4 milioni di euro e per la società è davvero difficile venderlo. Secondo quanto riporta Tmw nelle ultime ore è nata la possibilità Udinese per Origi, con il calciatore che resterebbe in prestito in Serie A. Il club friulano ha ceduto Beto all’Everton per oltre 30 milioni e ora necessita di rinforzare l’attacco.

Origi è una pista che stuzzica e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e parte dell’ingaggio pagato dal Milan. Proprio l’ingaggio è il problema principale in questa trattativa, il club friulano valuta il calciatore ma non è la prima scelta e soprattutto chiudere in questi pochi giorni non è semplice. Il club rossonero spera nella buona riuscita della trattativa con Origi che ha già rifiutato l’Arabia Saudita e non è convinto dalle piste inglesi (di medio-bassa classifica).

La società attende e in caso di partenza del calciatore può piazzare l’ultimo affondo. I tifosi attendono e dopo una campagna acquisti da urlo sognano l’ultimo grande colpo, quel Taremi che aumenterebbe ancora di più le chance scudetto.