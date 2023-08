Calciomercato Serie A, colpo in attacco: arriva a fine agosto

Un affare totale volto a concretizzarsi nelle prossime ore: il giovane talento arriva subito in Serie A, giorni infuocati di agosto

In poco tempo tutto può cambiare. Lunghe trattative per centrare subito l’obiettivo prefissato: saranno così giorni decisivi per arrivare fino in fondo prelevando i migliori talenti in circolazione. Un nuovo affare in vista in Serie A con un giovane talento nel mirino del club italiano.

Un tentativo di rivoluzione totale per affrontare al meglio i prossimi mesi che si preannunciano ricchi di sorprese. Così i club d’Italia si sono attivati anche per quanto riguarda giovani di prospettiva. Ora l’affare potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore per gli ultimi giorni di agosto tutti da vivere intensamente. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Serie A, assalto totale: che affare per il giovane talento

Il nuovo che avanza anche in Serie A: in queste prime giornate del campionato italiano c’è stato un tentativo di cambio di tendenza. Un momento decisivo per sferrare l’assalto sui colpi entusiasmanti: ormai ci siamo. Ecco chi potrebbe sbarcare nel club di Serie A.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, molto attivo su Twitter con milioni di seguaci, il Lecce ha formulato fatto un’offerta per il talento del Barnsley, Fábio Jaló. Classe 2005, è l’attaccante del Portogallo U19 che potrebbe così sbarcare in Serie A per essere aggregato subito alla Prima squadra di D’Aversa.

La compagine salentina ha iniziato alla grande la nuova stagione collezionando una vittoria e un pareggio rispettivamente contro Lazio e Fiorentina. Un momento decisivo per andare a rinforzare il reparto offensivo dopo gli addi di Ceesay e Colombo, che è tornato al Milan dopo la fine del prestito.

Nella scorsa stagione il Lecce Primavera ha vinto anche lo Scudetto di categoria mettendo in luce tanti giovani interessanti, come Dorgu e Burnete, che fanno parte stabilmente della prima squadra. Un momento decisivo grazie al super lavoro del direttore Pantaleo Corvino, che ha scoperto tanti giovani che sono esplosi definitivamente nel calcio che conta.

Il Lecce è tornato alla ribalta dopo anni vissuti tra Serie C e B fino alla permanenza in massima serie alquanto meritata. Il lavoro certosino ha toccato da vicino anche il settore giovanile salentino che ha sfornato diversi talenti di qualità che si stanno mettendo in luce anche in massima serie. Il giovane attaccante portoghese è pronto a vestire la maglia giallorossa.