Galliani colpisce ancora: ex Big bianconero arriva a zero

I famigerati giorni del condor stanno arrivando e Adriano Galliani sta regalando al Monza un ex bianconero per aumentare la qualità.

I brianzoli avranno un big, un elemento che porterà quantità ed esperienza in campo, alzando nettamente il potenziale offensivo. La squadra punta all’Europa e lo farà ancor di più con un acquisto di peso.

Il Monza è una squadra ancora in rodaggio, ma pronta a stupire tutta Italia nella scorsa stagione. Il lavoro fatto da Palladino è innegabile, il team brianzolo ha ancora comunque bisogno di qualche ritocco per poter competere nelle zone alte della classifica.

Un obiettivo mica tanto nascosto da Adriano Galliani che sa fiutare l’aria come pochi negli ultimi giorni del mercato. Come d’altronde da suo soprannome, il condor vola fiutando la preda. In questo caso un affare che spiazzerà tutti in Serie A, un ex bianconero che è pronto alla firma.

Galliani show, firma a costo zero

Le condizioni necessarie per il trasferimento sembrano esserci tutte, in rosa manca un elemento con caratteristiche qualitative di un certo genere e, soprattutto, prendere un calciatore polivalente permetterà una maggiore trasparenza tattica.

Palladino ha dato già il suo assenso e si attende quello definitivo del calciatore che non dovrebbe tardare ad arrivare, dopo due mesi o quasi ad attendere l’offerta giusta. Il Monza avrà Roberto Pereyra, l’ex capitano dell’Udinese sarebbe l’acquisto ideale per rinforzare la rosa brianzola. Colpo importante per alzare la qualità, arriverebbe a costo zero dopo la fine della sua avventura in Friuli.

Un calciatore che, al suo ritorno in Italia, ha dimostrato di essere determinante per le sorti dei bianconeri, di cui ne ha indossato la fascia di capitano. Un leader di peso che, arrivato a giugno, se n’è andato a costo zero, nonostante qualche sondaggio dell’Inter e di altre squadre di prima fascia è rimasto a guardare per tutto il pre campionato.

Galliani è pronto, Pereyra al Monza con un biennale appare una soluzione molto fattibile, in un reparto che necessità di colpi di qualità. L’arrivo dell’argentino alza così la qualità in gruppo, l’ex bianconero è un calciatore con esperienza e carisma, ideale per fare crescere tutti e, dopo gli arrivi di Gagliardini e D’Ambrosio, c’è un altro ex finalista Champions pronto per lo sbarco in Brianza.

La collocazione tattica non sarebbe un problema, potendo giocare tra le linee oppure come mezzala nel centrocampo, permettendo inoltre di poter sfruttare la sua capacità di inserimento per vie centrali.