Terremoto Juve, ora è ufficiale: Allegri indignato

Le ultime dichiarazioni su Massimiliano Allegri hanno scatenato un vero e proprio polverone: tifosi juventini senza parole.

In questi mesi estivi la Juventus si è concentrata soprattutto sulle cessioni, salutando diversi giocatori che non rientravano più nei piani della società e di Massimiliano Allegri. Rispetto alla scorsa stagione, certamente una delle più tormentate nella storia bianconera per quanto accaduto sia dentro che fuori dal campo, sono molti i calciatori che hanno svuotato il loro armadietto alla Continassa e hanno lasciato Torino.

Tra questi ci sono anche veterani come Juan Cuadrado, che ha lasciato la Juventus dopo otto stagioni: il colombiano e Madama hanno optato per il non rinnovo del contratto, con il laterale destro che si è poi accordato per un anno con l’Inter (scatenando non poche polemiche in entrambe le tifoserie).

Giuntoli ha poi ceduto Arthur in prestito alla Fiorentina (con diritto di riscatto fissato a 20 milioni) e ha perfezionato il passaggio di Zakaria al Monaco (20 milioni di euro, ndr) e del duo Rovella-Pellegrini alla Lazio per una cifra complessiva di 21,5 milioni. In realtà gli addii alla Juve erano cominciati già prima dell’arrivo di Giuntoli. Subito dopo la fine dello scorso campionato, infatti, due importanti elementi della rosa di Allegri hanno ufficializzato la fine della loro avventura bianconera dopo una sola stagione.

Juve, che attacco ad Allegri: parole durissime

Stiamo parlando di Leandro Paredes, che era arrivato in prestito dal PSG (con la Juve che ha deciso di non riscattarlo, ndr), ma soprattutto di Angel Di Maria, che aveva firmato la scorsa estate un contratto di un anno con la Signora. Entrambi i giocatori argentini – campioni del Mondo con la propria Nazionale a Qatar 2022 – non hanno lasciato grandi ricordi a Torino. La tifoseria juventina si aspettava molto di più soprattutto dal Fideo, che invece è riuscito a mostrare la sua classe solo a tratti.

Terminato il suo contratto con la Juventus, Di Maria ha lasciato Torino e si è poi accordato con il Benfica. In un’intervista rilasciata all’emittente argentina DSports Radio il campione del mondo ha parlato della sua esperienza alla Juve e di come sia capitato alla Continassa in un anno molto difficile per il club. Di Maria, che ha aggiunto di non aver mai capito bene cosa sia successo durante la stagione, ha sottolineato l’amarezza per non aver giocato molto, mostrando un malcontento non da poco con Allegri.

Il Fideo si è poi soffermato sul tentativo di rinnovo di contratto con la Signora, non andato a buon fine. Di Maria ha fatto capire che i colloqui con la dirigenza bianconera sono stati diversi rispetto a ciò che aveva discusso con Allegri. “A volte ci si rende conto che le parole non valgono molto“, le dure parole dell’argentino.