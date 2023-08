Monica Bertini è straripante: in costume lascia tutti senza parole

Che Monica Bertini sia una donna dall’aspetto meraviglioso non è sicuramente una scoperta recente. Le ultime immagini lo confermano.

Icona del giornalismo sportivo nonché donna dall’aspetto meraviglioso, Monica Bertini per l’ennesima volta ha convinto i suoi seguaci di essere una vera e propria dea. D’altronde con un corpo del genere di umano può esserci ben poco, visto le forme sinuose e abbondanti che, giorno dopo giorno, Monica è solita esibire sui suoi social di riferimento.

Come detto in precedenza Monica Bertini è da anni ormai stabilmente inserita nel mondo del giornalismo sportivo. Telecronache, analisi e divulgazione di news fresche e puntuali sono i suoi tre migliori cavalli di battaglia. Ma c’è una scuderia particolarmente numerosa che ci attende.

Monica è partita da Sportitalia ma con il passare degli anni è a Mediaset che si è evoluta ed è diventata una delle più famose giornaliste sportive. Con un focus orientato principalmente sul calcio, per ovvie ragioni. Ma la giornalista nata a Parma è una donna dalle mille risorse, e non disdegna dunque parecchi scatti su Instagram. Grazie a questi è divenuta popolare, riuscendo a stregare il suo pubblico a suon di pose bollenti.

Monica Bertini è una meraviglia

Su questo canale la sua crescita non si pone limiti ed appare quasi logico visto degli scatti che sono a dir poco mozzafiato. Si parla infatti di mezzo milione di seguaci. Centinaia di migliaia di persone che ogni giorno la seguono con piacere, commentando le sue foto e più in generale interagendo con lei. Lusingata ma non solo, sappiamo quanto non sia facile gestire così tante persone.

Ma visto il modo in cui si pone, si può dire che non abbia affatto problemi in tal senso. Il corpo di Monica Bertini è a dir poco meraviglioso e l’avanzare dell’età non sembra scalfirla. Un fisico del genere farebbe invidia a chiunque, e probabilmente questo è un concetto che può essere espresso anche senza condizionale. Su Instagram nelle ultime ore in tanti hanno notato una serie di scatti che intrigano e non poco e fanno impazzire i follower.

Una scollatura paurosa, quella che la bella giornalista ha esibito al mare davanti a tutti. Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare un epilogo simile. Con l’estate sempre più vicina al termine, la bella conduttrice di sport sta dando il tutto per tutto su Instagram.