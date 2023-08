Monica Bertini, il bikini esalta le curve: web in fiamme

Monica Bertini infiamma il web. Il bikini esalta le generose curve della giornalista. Il post, nel giro di poche ore, ha ottenuto un numero considerevole di like e di commenti.

Monica Bertini ha infiammato il web. Infatti, la nota cronista e volto di Mediaset ha colto in contropiede i suoi followers con il suo ultimo post pubblicato sui social.

Un post, quello creato dalla giornalista emiliana, che ha reso ancora più rovente quest’estate. Temperature da record e molti utenti possono ammirare sui social gli scatti e tutte le pose della giornalista sportiva italiana.

È una delle giornaliste maggiormente apprezzate dal pubblico italiano. Monica Bertini, dunque, non ha bisogno di ulteriori presentazioni. La cronista, infatti, racconta le vicende sportive, soprattutto calcistiche, da diversi anni. La sua carriera, d’altronde, è ormai nota a tutti.

Monica Bertini, è la cronista Mediaset la regina del calcio italiano?

Monica Bertini è partita da Sportitalia sino ad arrivare a Mediaset passando poi per Sky Sport. Ora non solo è una delle conduttrici del tg sportivo della rete del “biscione“, ma è anche la conduttrice dei prepartita sulla Coppa Italia, da quando, il trofeo nazionale è trasmesso dai canali Mediaset. Si potrebbe dire che, in un certo senso, la Bertini si giochi, insieme a Diletta Leotta, il ruolo di “regina” del Calcio italiano.

Monica Bertini è molto attiva non solo in televisione, ma anche sui social. La giornalista, infatti, cura molto il suo profilo Instagram. Sono oltre 490 mila gli utenti che seguono sulla nota piattaforma social la cronista emiliana. Un numero che è in costante crescita. La “fanbase“, infatti, continua a crescere mese dopo mese. Questo grazie anche alla frequenza con la quale la cronista pubblica nuovi contenuti multimediali sul proprio feed.

Contenuti che sono molto apprezzati dai tantissimi followers. Infatti, ogni scatto o video con protagonista la Bertini fa registrare un numero impressionante di like e di commenti. L’apposita sezione, infatti, è ricca di messaggi, da parte dei fan, ricchissimi di complimenti e apprezzamenti all’indirizzo del noto volto della redazione sportiva di Mediaset.

La stessa cosa si è ripetuta anche con l’ultimo post della Bertini che la vede prepararsi per entrare in una camera criogenica. La cronista indossa un bikini di colore rosa. Il costume da bagno esalta magnificamente lo stupendo corpo della donna e i commenti dei fan non sono mancati, tutti piacevolmente colpiti dalle forme della Bertini.