Calciomercato: è fatta per Luis Alberto, firma in arrivo

Luis Alberto è ormai pronto a firmare per un club. Andiamo a vedere le ultime notizie di calciomercato sullo spagnolo.

Nelle ultime settimane ha fatto molto parlare Luis Alberto. La rottura sembrava essere ormai ad un passo con la Lazio, ma il calciatore ha deciso di fare un passo indietro e questo ha fatto rientrare in parte il caso.

Naturalmente il futuro di Luis Alberto continua ad essere in forte bilico e in queste ore sono arrivate delle novità di calciomercato sul centrocampista della Lazio. Si tratta di un passaggio fondamentale per il destino dello spagnolo dopo giorni sicuramente non semplici.

Mercato: Luis Alberto sta firmando, i dettagli

I rapporti tra Sarri e Luis Alberto non sono mai stati ottimi. Già in passato si era rischiata una rottura tra le parti, ma alla fine si è sempre trovati a ricucire gli strappi considerando anche il fatto che il rapporto tra il calciatore spagnolo e i tifosi è sempre stato eccezionale e questo ha reso molto facile la pace. Ora, però, è in corso una sessione di calciomercato e davvero tutto può ancora succedere. Vedremo alla fine quali saranno le decisioni del diretto interessato ed anche di Lotito.

Stando a quanto riferito da Il Messaggero, l’ipotesi rinnovo tra Lazio e Luis Alberto è ancora fattibile, ma la decisione finale spetterà al club biancoceleste. Sarà quindi Lotito a scegliere se e quando mettere sul piatto il contratto previsto in passato. La firma sembra essere scontata, ma sulle tempistiche bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo.

Non è da escludere anche una rottura definitiva, ma in questo momento è una ipotesi molto meno probabile considerando le scuse del calciatore e la volontà dello spagnolo di prolungare con i biancocelesti. Il caso sembra essere definitivamente rientrato e non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

La Lazio in questi ultimi giorni sta pensando con attenzione a rinnovare con Luis Alberto per blindare il calciatore in questa sessione di calciomercato. Si tratta di una possibilità da considerare vista anche la volontà dello spagnolo di sposare il progetto biancoceleste.

Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane per capire se si potrà oppure no arrivare alla tanto attesa fumata bianca.