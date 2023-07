“Trova l’intruso”: Monica Bertini fa esplodere Instagram

Monica Bertini fa esplodere completamente Instagram. La giornalista ha lasciato senza parole tutti i suoi fan con l’ultimi post pubblicato sul noto social.

Monica Bertini è uno dei volti televisivi legati al calcio più noti. Da qualche anno è una delle presenze fisse del TG di SportMediaset.

Da diverso tempo, infatti, la cronista di Parma è una della presentatrici dell’edizione delle 13 del noto TG sportivo, ma non solo. Infatti, da quando la TV del “Biscione” ha acquisito di diritti della Coppa Italia, poco più di due anni fa, la Bertini è diventata la conduttrice dei pre e post gara delle gare del trofeo nazionale. Insomma, la Bertini è diventata uno dei simboli del nostro calcio e quando non è in televisione, la giornalista ammalia i suoi tantissimi fan anche sui social postando scatti che mettono in risalto tutta la sua straordinaria bellezza.

Gli scatti, infatti, sono tutti da togliere il fiato. Per diventare la “regina” del Calcio italiano, Monica Bertini ci ha impiegato non molto tempo. All’inizio dello scorso decennio, infatti, la giornalista ha avuto modo di collaborare con Sportitalia. Nei suoi anni di collaborazione con la TV diretta da Michele Criscitiello ha condotto il programma “Aspettando Calciomercato”, format che, di fatto, preparava il terreno a “Speciale Calciomercato“.

Monica Bertini, chi è la “regina” del Calcio italiano

Il pubblico ha fin da subito amato la cronista e la crescente popolarità l’ha portata molto in alto, fino ad entrare ai vertici sportivi di Sky. Al termine dell’esperienza con la TV satellitare, la cronista emiliana ha fatto ritorno a Sportitalia. Successivamente è arrivata la chiamata di Mediaset che ha definitivamente proiettato la Bertini nell’olimpo delle tv italiane. La Bertini è molto amata dai fan anche per quanto concerne sui social. Infatti, Sono diversi i “like” e i commenti che la Bertini raccoglie sui propri post social.

Come detto, Monica Bertini è molto attiva su Instagram. La cronista, infatti, pubblica nuovi post con un ritmo molto elevato. Così, il feed ne risulta molto aggiornato. Gli scatti sono diversi e tutti molto apprezzati dai fan. Tantissime reazioni sono arrivate, ad esempio, sotto l’ultimo scatto pubblicato da Monica Bertini.

Entrando nel merito del post, Monica Bertini si trova a bordo piscina emergendo dall’acqua. La giornalista indossa un costume un costume da bagno di colore scuro che esalta il lato A della cronista. La Bertini, nella descrizione del post, ha invitato i fan a trovare un intruso. Chissà di chi si tratta.