Rescinde subito con la Juve, ultim’ora pazzesca a Torino

Il ribaltone Juve potrebbe andare in atto nelle ultime ore, c’è un protagonista bianconero ora pronto per l’addio definitivo.

Una mossa spiazzante, i bianconeri potrebbero così salutare uno dei personaggi più discussi degli ultimi anni. Si corre per arrivare in fretta a un addio, i tifosi sono già all’erta su quanto sta succedendo in casa Juventus.

Sarà un finale di agosto scoppiettante un po’ per tutti, soprattutto in casa bianconera ci sarà molto da valutare. Il tema caldo è quello di una rescissione per la Juve, un big sta salutando Torino e per farlo però vuole anche una buonuscita.

Allievale il dolore dell’addio con denaro contante, quindi, è l’argomento delle ultime ore e la dirigenza sembra anche propensa. Si guarderebbe al risparmio secco, consentendo di mettere alle spalle un capitolo tormentoso e andare avanti con fiducia, anche scegliendo un sostituto maggiormente determinato.

Juve, c’è l’addio di un big

La situazione sta spiazzando un po’ i tifosi, tra chi vorrebbe una permanenza a tutti i costi e quanti invece lo hanno invitato già da tempo ad andarsene, non vedendo in lui una persona attaccata alla società. Di certo, l’addio a fine agosto va così un po’ a cambiare i piani della Juve, che voleva questa decisione già ben prima in modo da poter risparmiare qualcosina in più. I tempi però sono maturati ora, Bonucci rescinderà con la Juve.

Il centrale, messo fuori rosa dalla società, è ormai pronto a lasciare il club bianconero. Su di lui c’è il forcing dell’Union Berlino che regalerebbe al centrale il palcoscenico della Champions League, ma ci sono anche Lazio e Genoa. Nei biancocelesti il calciatore non sarebbe titolare fisso mentre nel Grifone Leo ritroverebbe Gilardino, ora tecnico e in passato compagno di Nazionale.

Il difensore italiano, vorrà cosi giocare quante più gare possibili anche per convincere Luciano Spalletti in ottica Nazionale. Un ultimo sogno prima della fine della sua comunque prestigiosa carriera.

Difficile quest’ultima opzione, concreta invece la rescissione bianconera con un tema da analizzare. La Juve proponeva due milioni, Bonucci vorrebbe metà stipendio in anticipo per chiudere la pratica. Ovvero, 3,5 milioni di buonuscita, non proprio un risparmio così elevato per la Juve, mentre il centrale potrebbe poi accettare la cifra mancante andando a giocare con i tedeschi. Il tempo passa e i bianconeri cercano di chiudere la pratica, salutando senza troppe cerimonie l’ex capitano. Bonucci è pronto a salutare i bianconeri.