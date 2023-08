Mikaela Calcagno fa sognare: scatto sexy

Scatto ammirevole da parte di Mikaela Calcagno che tra una partita e l’altra trova il tempo di godersi ancora un po’ l’estate.

Grande solidarietà in questi giorni da parte della varie presentatrici televisive appassionate di sport che proprio a metà agosto si sono congratulate con Diletta Leotta che è diventata mamma per la prima volta, già mostrate le prime foto della piccola Aria. Estate bollente per lei e per le sue colleghe che da ogni parte del globo hanno regalato scatti davvero incantevoli. Proprio come ha fatto anche Mikaela Calcagno di Sport Mediaset.

Giornalista ligure originaria di Imperia che ad ottobre festeggerà 50 anni e che può davvero vantare una carriera di tutto rispetto. Dopo aver affiancato niente mano che Aldo Biscardi su Telenord, la Calcagno ha lasciato la sua terra d’origine per approdare a Roma. Lì per alcune televisioni locali ha curato programmi dedicati ai due club della Capitale per poi fare il definitivo salto di qualità.

Era il 2005 quando fece il suo ingresso a Mediaset diventando con il tempo uno dei volti di punti dell’informazione sportiva. Oggi continua a raccontare lo sport e soprattutto il calcio con grandissimi risultati, dentro e fuori lo schermo visto che anche sui social ha saputo dire la sua. Mikaela Calcagno è infatti una delle tante reginette del web che non ha timore di alzare la temperature con scatti a volte particolarmente sensuali.

L’estate di Mikaela Calcagno, gambe in mostra per la giornalista sportiva

“Sento il mare dentro una conchiglia” ha scritto la giornalista sportiva in accompagnamento al suo intrigante post che la vede rilassarsi al mare. Coperta solo da un abito bianco lungo e con la sue gambe che scivolano sulla sabbia dorata. Tantissimi apprezzamenti anche da parte di amici e colleghi che non hanno potuto fare a meno di rimanere estasiati dall’incantevole visione.

Più di 130 mila followers su Instagram per la Calcagno che sui social è spesso attiva e il più delle volte mette in mostra foto della sua quotidianità. Senza disdegnare la compagnia dei suoi cari, è sposata con l’ex arbitro Gianluca Paparesta e hanno anche avuto una bambina, e uno sfondo come il suo luogo di lavoro.

Che poi è anche la sua più grande passione. Perché Mikaela Calcagno può essere sicuramente soddisfatta di essere riuscita ad abbinare il suo amore per il calcio alla sua professione, ha più volte dichiarato in maniera ufficiale di essere una tifosa della Sampdoria. E, a giudicare dai risultati, sembra esserci riuscita a pieni voti.