Diletta Leotta, annuncio in diretta: restano tutti senza parole

Diletta Leotta non smette mai di far parlare di sè. Il volto di punta di DAZN ha spiazzato tutti con un annuncio clamoroso rilasciato nel corso dell’ultima puntata del suo nuovo podcast “Mamma dilettante”.

Tale prodotto è solo una delle tante avventure che vedono coinvolta l’ex conduttrice di Sky. Infatti, la Leotta è piuttosto attiva in quanto, in questi anni, è stata ed è protagonista di diversi format al di là del suo impegno con il calcio con la piattaforma streaming di DAZN.

Da qualche anno, infatti, è la conduttrice del programma radiofonico “Take away” in onda su Radio 105 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13. Un appuntamento fisso con la Leotta che ha visto tantissimi suoi fan appassionarsi al format che è possibile seguire in radiovisione al canale 67 del digitale terrestre.

Diletta Leotta, non solo Calcio: il podcast “Mamma dilettante”!

È di dominio pubblico la gravidanza di Diletta Leotta. La conduttrice ne ha dato l’annuncio qualche mese fa lasciando tutti spiazzati. Insomma, dopo aver annunciato la relazione con il portiere tedesco Loris Karius, la Leotta è riuscita nell’impresa di sorprendere ancora tutti con la sua gravidanza. Ad Agosto dovrebbe nascere la primogenita della Leotta che nel frattempo si prepara a diventare mamma in maniera molto particolare. Infatti, la conduttrice di DAZN ha cominciato a registrare un podcast, disponibile sia su Youtube che Spotify, dal titolo “Mamma dilettante”.

Giocando con il suo nome, la Leotta ha provato a “navigare” nella maternità dichiarano il suo essere “dilettante” in materia. Per poter scoprire molto di più su come “essere mamma”, il podcast, in 10 puntate, ha visto la Leotta intervistare personaggi del calibro di Elisabetta Canalis e Claudio Marchisio, passando anche per Martina Colombari. E proprio quest’ultima ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardanti la famiglia.

L’ex miss Italia e lady Costacurta ha parlato a cuore aperto della sua esperienza materna. “Con Achille il nostro rapporto è cambiato in seguito all’esperienza a Pechino Express – ha dichiarato l’attrice parlando del figlio- In quell’occasione non eravamo solo madre e figlio, ma anche concorrenti. È stata un’esperienza che mi ha arricchito”.

La Colombari ha anche posto il focus sulle difficoltà familiari e di come ne sia venuta a capo. “Non sono una fatina, per affrontare i momenti difficili mi sono affidata ad una persona che si occupa di sostegno alla genitorialità”.