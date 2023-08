Belotti saluta e ‘tradisce’: affare last second in Italia

L’attaccante giallorosso rischia di essere chiuso dall’arrivo di due volti nuovi in quel di Trigoria: l’addio diventa possibile

È come quella che cosa che si cerca a lungo, si aspetta pazientemente, e poi, una volta arrivata, non serve più. Non merita di essere conservata e custodita. Eppure avrebbe fatto tanto comodo soprattutto nella rocambolesca passata stagione. Stiamo parlando della confidenza con la rete di Andrea Belotti, che nella sua prima stagione in giallorosso ha chiuso mestamente il suo tabellino personale con zero marcature in campionato.

Ora, complice anche l’assenza di concorrenza nel ruolo, il ‘Gallo’ ha iniziato alla grandissima. Due gol, quasi tre – uno gli è stato annullato per fuorigioco millimetrico – contro la Salernitana e un pericolo costante per la porta granata. Troppo tardi? Forse sì. Già perchè la Roma sta cercando un attaccante da affiancargli da quel maledetto 4 giugno, quando Tammy Abraham si infortunò seriamente durante i minuti finali dell’ultima gara della stagione.

Il problema, per l’ex Capitano del Torino, non è tanto l’arrivo nella Capitale di Sardar Azmoun, già ufficializzato dal club giallorosso. Quanto il sempre più probabile acquisto di un gigante – in tutti i sensi – come Romelu Lukaku. L’ex bomber dell’Inter si sarebbe convinto a sposare la causa giallorossa, andando a rimpolpare un reparto che nel giro di pochi giorni passerbbe dall’essere scarno ad essere fin troppo affollato. Per porre rimedio a questo stato di cose, il Dg giallorosso Tiago Pinto potrebbe prendere una decisione clamorosa.

Belotti, da inamovibile a riserva: il Milan potrebbe farsi sotto

Sembra quasi paradossale affermare che ora il reparto offensivo della Roma consta di troppi interpreti. C’è da tenere però a mente che negli ultimi mesi lo Special One ha sempre giocato con una sola punta. Questo potrebbe significare, per l’ex granata, fare la riserva di Azmoun, che è sua volta la prima scelta quand riposerà Big Rom. Per non parlare delle prospettive future, quando rientrerà anche l’attaccante inglese che, se sano, è avanti al ‘Gallo’ nelle gerarchie di Mourinho.

A conti fatti, a Belotti converrebbe fare la prima riserva di Olivier Giroud al Milan, col giovane Colombo che a quel punto potrebbe essere girato in prestito all’interessato Bologna. Proprio i felsinei, in realtà, potrebbero contendere l’attaccante azzurro al Milan, per via della casella lasciata vuota – e assolutamente da riempire – da Marko Arnautovic.

La realtà è che, dopo averlo inseguito vanamente per anni, i rossoneri potrebbero realmente tuffarsi su Belotti per completare il loro reparto. In questa occasione, a differenza della ritrovata vena realizzativa del giocatore, vale il proverbio ‘Non è mai troppo tardi’…