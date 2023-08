Scelto il bomber: affondo Milan, tifosi in estasi

Tifosi impazziti, potrebbe arrivare da una grandissima squadra: adesso toccherebbe al Milan che può averlo.

A Bologna c’è stato di tutto. Vittoria, gol e soprattutto la rete di uno dei nuovi arrivi alla corte di Stefano Pioli. Per adesso a differenza di molte uscite della scorsa stagione, il Milan vince e convince e dopo aver mandato in gol un Olivier Giroud mai domo, si gode anche il primo squillo rossonero dello statunitense, Christian Pulisic.

Un Milan, quello che si prepara ad entrare nel vivo della stagione 2023/24, che tra l’altro potrà contare sin da agosto su Mike Maignan, a dire il vero inoperoso a Bologna ma che servirà soprattutto quando inizierà la Champions League. Insomma, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato i tifosi rossoneri sembrano abbastanza tranquilli, anche se qualcosina in uscita si potrebbe ancora fare.

Scelto il bomber, tifosi Milan in estasi

Ad esempio i rossoneri sperano di trovare presto una sistemazione per un nuovo prestito del ventunenne Lorenzo Colombo, l’anno scorso al Lecce. L’idea sarebbe quella di far alternare il trentaseienne Giroud non solo al nuovo arrivo, Noah Okafor ma anche ad un’altra prima punta. Se Colombo liberasse spazio in rosa ne potrebbe arrivare una negli ultimi giorni di mercato e di nomi se ne stanno facendo molti. Il titolare però parrebbe ormai dover essere ancora il francese con il sogno Morata che sembrerebbe svanito del tutto.

Secondo l’esperto giornalista Sky, Luca Marchetti, i rossoneri però starebbero cercando in uno dei principali club a livello mondiale per tentare l’affondo ad una giovane promessa. Hugo Ekitike, classe 2002, di mestiere attaccante, sarebbe l’ultimo nome aggiunto alla lista con cui la dirigenza milanista vorrebbe far felice Pioli. E certo se arrivasse un colpo del genere non ci sarebbe che da esultare.

Stando alle voci, il Milan chiederà nelle prossime ore al Paris Saint-Germain, squadra proprietaria del cartellino di Ekitike, di accettare la formula del prestito con diritto di riscatto. Durante il prestito però, i parigini pagherebbero anche parte dell’ingaggio del ventunenne che ad oggi è comunque un esubero.

Il ragazzo francese di origini camerunensi da parte della madre, ha svolto l’ultima stagione proprio al Parco dei Principi, portando a casa 3 gol in campionato ed uno in Coppa di Francia. Precedentemente giocava con la maglia del Reims dove nella stagione 2021/22 segnò in Ligue1 ben 10 reti in 24 partite. Secondo Transfermarkt, il suo trasferimento sarebbe costato ai parigini, 28 milioni.