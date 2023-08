Nuovo attaccante alla Juve, c’è lo scambio: conferma in diretta

La Juventus targata mister Allegri può inserire un nuovo attaccante in rosa in questi ultimi giorni di mercato: c’è la conferma in diretta

L’esordio della Juventus indubbiamente fa ben sperare in ottica futura, anche se ovviamente non basta. Bisognerà proseguire il percorso sulla falsa riga della prestazione messa in atto nel match contro l’Udinese, andato in scena fra le mura della Udinese Arena. Grazie alle reti firmate da Federico Chiesa, Dusan Vlahovic ed Adrien Rabiot la truppa guidata da mister Massimiliano Allegri ha letteralmente spazzato via la compagine friulana nel giro di quarantacinque minuti di gioco.

Insomma, la ‘Vecchia Signora’ ha delle certezze a cui potersi aggrappare da qui ai mesi a venire. Il che non è poco, considerando che i bianconeri dovranno quantomeno lottare per la conquista dello Scudetto. I torinesi, dal canto loro, non prenderanno parte ad alcuna competizione europea in questa stagione e parliamo di un potenziale vantaggio tutt’altro che indifferente, perché praticamente la Juventus giocherà soltanto una gara a settimana.

Starà ad Allegri riuscire a far girare la squadra nel migliore dei modi, ottenendo buoni risultati sul campo in maniera costante. Parallelamente il trainer toscano non disdegnerebbe affatto qualche altro rinforzo proveniente dal calciomercato. La sessione estiva chiuderà il 1° settembre, ragion per cui c’è ancora tempo al fine di realizzare almeno un’altra operazione interessante. Per quanto concerne Romelu Lukaku, appare molto più complicato il passaggio del centravanti belga alla corte di Allegri.

Calciomercato Juventus, scambio di attaccanti: arriva l’annuncio in diretta

Quest’ultimo sostituirebbe volentieri Dusan Vlahovic con il centravanti di proprietà del Chelsea, ma l’affare è realizzabile soltanto in caso di partenza del bomber serbo. Uno scenario che va ad allontanarsi sempre di più, visto che il gong finale del mercato oramai è quasi alle porte. Non è totalmente da escludere, invece, la possibilità che possa riaprirsi la trattativa per lo scambio che vede protagonisti proprio Lukaku e Vlahovic, anche perché la punta belga continua a non voler prendere in considerazione l’ipotesi Arabia Saudita.

Sull’argomento scambio si è così espresso il dirigente sportivo ed ex calciatore Michele Padovano, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda sul canale Twitch di Tv Play. “Se ci sarà la possibilità di mettere in atto uno scambio di attaccanti importante che porterebbe soldi nelle casse della Juventus, secondo me si farà“, ha dichiarato Padovano. Il Chelsea aveva accantonato l’idea in argomento nelle scorse settimane, anche perché si registrava non poca distanza sulla richiesta di conguaglio avanzata dai bianconeri. Ma ora le cose potrebbero cambiare, dato che Lukaku milita ancora nelle fila del Chelsea perennemente con la valigia pronta. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti definitivi.