Calciomercato Juventus, colpo in attacco: Allegri ha deciso

Ad una settimana dalla chiusura del calciomercato, la Juventus pensa ancora alla rivoluzione in attacco: la decisione di Allegri

Sette giorni frenetici per mettere a segno gli ultimi colpi sensazionali dell’estate 2023. La Juventus potrebbe così pensare ancora alla rivoluzione in attacco andando a puntellare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Idee entusiasmanti volte alla chiusura degli affari: una decisione inaspettata, nessuno crede ai propri occhi.

Per i bianconeri è stata una sessione estiva di calciomercato low cost in entrata per concentrarsi soprattutto a diverse cessioni importanti. Tanti giovani in rampa di lancio hanno le valigie in mano per mettersi in mostra lontano da Torino e tanti altri sono già andati via. Senza coppe europee la Juventus non ha intenzione di avere in rosa giocatori scontenti e li lascerebbe partire in prestito per nuove avventure suggestive. Negli ultimi giorni potrebbero esserci novità interessanti anche per quanto riguarda il reparto offensivo con i colpi a sorpresa.

Calciomercato Juventus, la rivoluzione in attacco: ecco la decisione di Allegri

Una rivoluzione totale nel reparto offensivo per vivere appieno gli ultimi giorni di agosto. La Juventus potrebbe così pensare ad un cambio repentino per rinforzare l’attacco bianconero cambiando subito idea. Una decisione che sarebbe già stata presa dallo stesso allenatore Massimiliano Allegri, che ha idee già consolidate in ottica futura.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Vlahovic sarebbe sempre più vicino ad un addio a sorpresa. Dopo il gol all’esordio, Massimiliano Allegri potrebbe dare l’ok per la sua cessione sperando ancora nello scambio con il Chelsea per Lukaku. Stesso destino per Moise Kean, sempre ad un passo dall’addio con tanti club d’Italia e d’Europa sulle sue tracce.

In questo momento il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, è al lavoro per rivoluzionare l’attacco bianconero con nomi a sorpresa: Allegri avrebbe anche già chiamato Alvaro Morata, che è pronto a sbarcare per la terza volta a Torino. Lo stesso Lukaku resta un obiettivo di calciomercato per la Juventus. Ormai la decisione dovrebbe arrivare in tempi brevi per concentrarsi successivamente solo sulle dinamiche di campo.

L’allenatore livornese sarebbe entusiasta di puntare su un profilo più fisico, come quello di Lukaku, per risparmiare anche milioni per quanto riguarda l’ingaggio. I prossimi giorni vanno monitorati attentamente per arrivare alla chiusura totale dell’affare. Una decisione che era già nell’aria da settimane, che potrebbe concretizzarsi proprio nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato.