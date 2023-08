C’è la firma con la Juve: affare scudetto da 100 milioni

La Juve prepara un finale di mercato con i botti: sul piatto 100 milioni per chiudere al meglio la sessione.

Ultimi giorni di mercato frenetici in Serie A, ma soprattutto in casa Juve, dove il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è alle prese con le operazioni finali. Se sul campo Massimiliano Allegri sembra aver ritrovato il bandolo della matassa, con un’ottima prestazione d’esordio ad Udine grazie soprattutto al feeling ritrovato tra Chiesa e Vlahovic, sul mercato al neo direttore sportivo è chiesto un ultimo sforzo.

Innanzitutto sul piano delle cessioni, visto che i bianconeri hanno ancora un problema di affollamento della rosa. Uno dei principali indiziati a lasciare la Continassa è Moise Kean. L’attaccante italiano sembra essere sempre più chiuso e il ritrovato feeling tra Chiesa e Vlahovic restringe ancora di più il minutaggio a sua disposizione. Interessa al Milan che potrebbe mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni per portarselo a casa.

Valutazione simile quella che la Juve fa per Kostic. Allegri sembra preferirgli Cambiaso e Iling Junior, quindi in caso di un’offerta concreta non ci sarebbe chi sa quale opposizione alla sua partenza. Inoltre in uscita ci sono anche Miretti, Soulé e Facundo Gonzales. Senza dimenticare Alex Sandro. Facendo due conti, se la Juve riuscisse a concludere tutte queste operazioni in uscita in tempo ragionevole, Giuntoli si troverebbe sul piatto 100 milioni per un finale di mercato scoppiettante.

Juve, potenziale tesoretto da 100 milioni: chi comprerà Giuntoli?

Cosa farà la Juve con 100 milioni in tasca? La risposta, considerando anche il fatto che i bianconeri non faranno coppe, è: colpo Scudetto. In attacco Chiesa e Vlahovic restano, ma potrebbe arrivare, a completare il reparto, anche Berardi. Senza dimenticare la questione Lukaku ancora aperta.

Ma è in mezzo al campo che Giuntoli potrebbe fare i cambiamenti maggiori. Con le firme sui contratti in uscita e 100 milioni in tasca, una volta sistemato l’attacco con il colpo Berardi o Lukaku, si potrebbe andare a rafforzare il centrocampo. Uno tra Habib Diarra e Khephren Thuram potrebbe quindi essere l’indiziato maggiore per un colpo in mezzo al campo.

Ipotesi che fanno certamente gongolare i tifosi bianconeri, pronti a sognare un finale di mercato scoppiettante che permetta alla Juve di piazzare lo stacco decisivo nei confronti delle rivali e diventare la favorita numero uno alla vittoria del prossimo Scudetto.