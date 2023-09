Salernitana: Paulo Sousa gela tutti su Dia

La Salernitana ha un caso Dia che sta penalizzando la stagione, l’annuncio del tecnico Paulo Sousa è abbastanza netto.

I campani non riescono a scrollarsi di dosso paure e incertezze, l’allenatore portoghese si è espresso su una situazione che inevitabilmente sta condizionando questa partenza di campionato in casa granata.

La Salernitana non decolla, lontana parente di quella che – nella seconda parte della scorsa stagione – aveva convinto tutti con un gioco dinamico e frizzante. Le difficoltà di Paulo Sousa sono palesi, ma molti errori sono anche da imputare a un mercato che non tutti hanno capito.

C’è un caso su tutti ed è quello di Boulaye Dia, attaccante che con 16 gol fu la rivelazione dello scorso campionato ma ora è praticamente disperso. Il rammarico dei tifosi è abbastanza alto, le difficoltà offensive sono palesi.

Sousa su Dia, parole che fanno discutere

Il tecnico portoghese è stato una sorta di equilibratore negli ultimi tempi, ben sapendo come era comunque difficile cercare di gestire la situazione nella sua interezza. Dia ha cercato la cessione, ma per tanti motivi alla fine è rimasto controvoglia a Salerno, città che ha sempre supportato l’attaccante e avrebbe meritato ben altra considerazione. Sul caso è tornato così a parlare l’allenatore, Paulo Sousa ha salvato Dia, secondo il mister è ancora un elemento da tenere in considerazione per il prossimo futuro.

L’allenatore ha messo in chiaro cosa si attende da lui e i paletti imposti. Nel post gara contro il Frosinone, un pari-brodino in casa per 1-1, al tecnico non è mancata l’occasione di parlare dell’occasione con più potenziale sul mercato e in campo: “Dia deve ritrovare la fiducia per aiutarsi – ha chiarito Sousa – sul suo recupero abbiamo assistito a un passo indietro dopo tutto quello che era successo, e dopo anche il lavoro che era stato fatto per fargli riprendere un minutaggio adatto”.

Il centravanti sembrava quasi pronto per l’inizio della stagione, le voci di mercato hanno condizionato mente e fisico del senegalese. Un calciatore forte quanto distratto da quanto accadeva intorno a lui, Sousa non ha nascosto come questa situazione abbia penalizzato la squadra: “In tre settimane Dia non ha fatto assolutamente nulla – sul piano calcistico – e occorrerà tanta pazienza e se forziamo si rischia anche una lesione muscolare, ciò che è già successo ad altri calciatori. Di testa sta bene, sa quanto è importante e quanto può dare alla squadra”.