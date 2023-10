Impiega davvero poco a mandare in tilt i fan, la bellissima Alessia Marcuzzi: per lei l’età non esiste, ecco una nuova foto piccante.

Ormai di anni ne sono passati tanti da quando il pubblico italiano ha conosciuto la bellezza e le curve mozzafiato della bellissima Alessia Marcuzzi. Tra chi la segue da tempo e chi ha la fortuna di essere più giovane ed averla scoperta da poco, Alessia ancora oggi fa girare la testa a milioni di ammiratori. Infatti, il seguito social è ancora altissimo.

Nata nel 1972, la bellissima showgirl ed ex modella, non ha nulla da invidiare a colleghe più giovani ed infatti il suo profilo Instagram ha un seguito di più di cinque milioni e mezzo di follower. Niente male per una ragazza diventata famosa quando i social – a dire il vero – non c’erano neppure. Ma Alessia sa sempre come far girare la testa ai fan.

Era giovanissima, la splendida romana ha esordito nel 1991 su Telemontecarlo con Attenti al dettaglio e Qui si gioca, pensate quanti anni sono passati e quante trasmissioni tv hanno visto una sua collaborazione. Giusto per citarne qualcuno, l’ottima conduttrice ha lavorato a Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratello, Zelig, Temptation Island VIP e tra le ultime trasmissioni, anche a Boomerissima.

Mezza nuda su Instagram, delirio per la Marcuzzi

Questo era solo un breve riassunto sulla carriera davvero brillante avuta da Alessia in tv, senza calcolare che ha anche recitato per diverse serie ed al cinema. Sicuramente molti follower però non dimenticano il lato sexy della splendida cinquantunenne e così proprio lei continua a regalargli momenti di felicità come nel suo ultimo post.

La sensualissima capitolina infatti, decide di posare mezza nuda per Instagram. A giudicare dal numero dei like arrivati in pochissimo tempo, scelta saggia. Il fisico di Alessia si mostra sempre pazzesco, i fan possono ammirare la bellissima schiena dell’ex modella ed andare in delirio. Le forme del décolleté stavolta sono nascoste dalle mani della conduttrice che decide di non osare troppo, ma va bene così.

Uno scatto social che per un po’ ai fan più datati ha ricordato le pose che Alessia riservava ai propri calendari. Qualcuno immaginiamo ne avrà anche conservati, ma parliamo di pezzi da collezione di almeno vent’anni fa. Intanto la meravigliosa showgirl ha avuto anche diversi amori VIP.

Due calciatori, Simone Inzaghi, oggi allenatore dell’Inter e l’ex portiere Carlo Cudicini. Tra i suoi fidanzati c’è stato anche il cantautore Francesco Facchinetti, fino a sposare nel 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi con cui però si è separata nel 2022.