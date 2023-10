Calciomercato Milan, arriva il bomber: Pioli ‘scarta’ il regalo

L’allenatore rossonero può iniziare ad esultare: il super colpo in attacco arriverà già nel mese di gennaio

C’è grande delusione in casa Milan dopo il mezzo passo falso in casa del Borussia Dortmund che può compromettere irrimediabilmente il cammino dei rossoneri in Champions League.

Nonostante una moltitudine di palle gol, costruite soprattutto grazie al genio di Rafael Leao, il ‘Diavolo’ non è riuscito a sfondare la difesa del ‘Muro Giallo‘: adesso saranno cruciali i match contro il PSG e la sfida di San Siro contro gli uomini di Terzic, per sperare di chiudere con la qualificazione il Gruppo F. Una delle pecche riscontrate ormai da settimane e rimarcate proprio contro la squadra tedesca è stata ancora una volta la mancanza di lucidità sotto porta. Il Milan, quest’anno, segna davvero poco.

In Champions, dopo due giornate, non ha ancora messo in rete un pallone: ed in Serie A si parla del quarto attacco del campionato, al pari della Fiorentina. Il solo Giroud, 37 anni ed un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non può più bastare. Già durante l’ultima sessione estiva di calciomercato Moncada e Furlani avevano capito il limite della squadra di Pioli, provando a portare un bomber tra i più prolifici d’Europa in quel di Milanello.

Milan, colpo stellare: nuova punta a gennaio

Nulla da fare, alla fine Mehdi Taremi è rimasto al Porto ed il suo nome è ora accostato con forza nientemeno all’Inter per l’anno prossimo. La dirigenza ha dovuto ripiegare su Luka Jovic – che bomber non è mai stato – già ampiamente deludente nel suo ultimo anno a Firenze.

Adesso, però, la musica sembra destinata a cambiare ed in tempi pure decisamente brevi. Perchè la società di Gerry Cardinale, con il via libera dello stesso patron rossonero, è pronta a regalare a Pioli un attaccante da sogno già nel mese di gennaio.

Si parla di Jonathan David, stella indiscussa del Lille per il quale il Milan già in estate qualche sondaggio lo aveva fatto. Si è parlato a lungo del giugno 2024 per l’assalto decisivo al 23enne canadese in scadenza nel 2025 con il club francese. Ma Cardinale, grazie anche ai conti finalmente messi in verde dall’ultimo mercato, è pronto a spingere sull’acceleratore.

Davanti ad una proposta davvero importante la dirigenza del Lille potrebbe abbassare il muro ed aprire all’immediata partenza di David: in tal senso, il ‘Diavolo’ è disposto a mettere sul piatto una cifra di 40-45 milioni di euro. Quest’anno l’attaccante classe 2000 ha messo a segno 4 gol ed 1 assist in 10 apparizioni complessive con il Lille.