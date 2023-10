Salta Napoli-Fiorentina: tifosi spiazzati, il motivo

Dopo un intenso turno di Champions e Conference League, Napoli e Fiorentina si affronteranno domenica pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona in una sfida che sa tanto di alta classifica.

Entrambe le compagini hanno ovviamente intenzione di portare a casa i tre punti, anche per dare cercare di trovare finalmente una continuità nella prestazioni anche per dimenticare un inizio di stagione un pò altalenante. Stando alle ultime notizie, però, la sfida fra Napoli e Fiorentina ha perso uno dei suoi campioni.

Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore, che ha svelato perché il giocatore potrebbe non scendere in campo domenica al Diego Armando Maradona. Una scelta contestabile e che spiazza decisamente i tifosi, che mai si sarebbero immaginati di giocare la partita di domenica senza il loro campione.

Serie A, salta Napoli-Fiorentina: c’è l’annuncio

La partita fra Napoli e Fiorentina potrebbe incredibilmente perdere uno dei suoi campioni. Una notizia, questa, che spiazza decisamente i tifosi, ma che sarebbe frutto di una decisione presa addirittura dall’allenatore stesso.

Da mo a domenica tante cose potrebbero cambiare, ma l’impressione è che oramai il tecnico possa non cambiare più idea. Il tour de force di queste ultime settimane è stato stancante, ed in vista della prossima sosta Nazionali l’intenzione è quella di evitare ogni sorta di infortunio, anche perché il campionato è ancora lungo e ci sono tante partite da vincere per raggiungere gli obiettivi predispostosi ad inizio stagione. Ovvio, in un big match come quello di domenica pomeriggio era impensabile per i tifosi non vedere in campo il campione, considerata anche la sua incisività, ma, come detto, la decisione oramai è presa.

Stando infatti a quanto confermato anche da Vincenzo Italiano stesso ieri sera nel post partita contro il Ferencvaros ai microfoni di Sky Sport, Nico Gonzalez potrebbe non giocatore contro il Napoli domenica pomeriggio. Un’esclusione, questa, che potrebbe far storcere il naso ai tifosi Viola, ma che è stata immediatamente motivata dall’allenatore della Fiorentina.

Fiorentina, Nico Gonzalez salta il Napoli: il motivo

Domenica pomeriggio al Diego Armando Maradona potremmo dunque non vedere scendo in campo fra i titolari della Fiorentina Nico Gonzalez, uno dei giocatori più in forma durante questo periodo della formazione di Vincenzo Italiano.

A quanto pare questa scelta, presa direttamente dall’allenatore Viola, non sarebbe conseguenza ad un infortunio per l’argentino, bensì ad una normale rotazione che dovrebbe permettere all’ex Stoccarda di rifiatare un pò.

A spiegarlo è stato lo stesso Vincenzo Italiano ieri nel post partita di Conference League, dove ha detto: “In funzione di Napoli dobbiamo vedere come recuperare alcuni giocatori. Nico è uno di quelli, ed è per questo che domenica al Maradona potrebbe rifiatare“.

Out Nico Gonzalez: Italiano sceglie lui per Napoli-Fiorentina

La possibilità di lasciare in panchina Nico Gonzalez è strettamente legata ad un recupero importante per Vincenzo Italiano, ovvero quello di Jonathan Ikoné. L’esterno della Fiorentina, dopo essere stato fermo ai box per più di un mese, potrebbe finalmente avere l’occasione per riscattare una stagione proprio contro il Napoli. Ovvio, al momento nulla è ancora stato definitivo, ma il gol di ieri contro il Ferencvaros potrebbe dare fiducia al francese.