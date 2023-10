Ribaltone Chiesa: colpo di scena in casa Juventus

Il futuro di Federico Chiesa sotto la lente d’ingrandimento: arriva un annuncio che spiazza i tifosi della Juve

Biennio parecchio deludente per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo un buon inizio di stagione adesso la ‘Vecchia Signora’ sta cominciando a perdere qualche colpo di troppo. Il recente 0-0 in casa dell’Atalanta, condito da una prestazione fortemente al di sotto delle aspettative, ha fatto storcere il naso ai tifosi.

Servirà qualcosa in più se si vuole arrivare fino in fondo all’unica competizione a disposizione – la Serie A – dopo l’estromissione dalle coppe europee. Condizione che durerà fino all’anno prossimo. Nel frattempo tutto è ancora da scrivere e nel mezzo il calciomercato può offrire qualche spunto in più al tecnico di Livorno. Perchè tra gennaio e giugno i vertici bianconeri opteranno per dei cambiamenti, con l’intenzione di rinforzare e svecchiare una rosa che ne ha probabilmente grande necessità.

Rimane da sciogliere il nodo relativo a Paul Pogba, risultato positivo al testosterone nei consueti controlli antidoping dopo Udinese-Juventus. Per il 30enne francese il rischio di una maxi squalifica è concreto. Quindi Cristiano Giuntoli, neo Direttore Sportivo dei bianconeri, è focalizzato sulla ricerca di un nuovo importante centrocampista. C’è, però, un altro tema caldo negli ambienti bianconeri e riguarda il futuro di uno dei capisaldi nelle gerarchie del ‘Conte Max’: Federico Chiesa.

Juve, addio Chiesa: “Soluzione a breve”

L’ala ligure, 25 anni, non ha ancora rinnovato il contratto che scadrà tra venti mesi. Le voci su un potenziale addio dell’ex Fiorentina si rincorrono, facendosi più forti giorno dopo giorno. Se la Juventus non dovesse riuscire a trovare l’intesa entro i prossimi mesi, allora la cessione sarebbe inevitabile: nell’estate 2025 Chiesa, altrimenti, potrebbe dire addio da svincolato.

A tal proposito l’ex centrocampista della Lazio Stefano Mauri ha voluto dire la sua ai microfoni di ‘TV PLAY’ e anticipando ciò che probabilmente succederà molto presto. “Penso che Chiesa e il suo entourage stiano parlando di rinnovo con la Juventus“, ha rivelato l’ex biancoceleste che ha sottolineato come si tratti del gioco delle parti l’attesa per avvicinarsi e concludere la trattativa.

Dopo un anno durissimo, a causa del grave infortunio al ginocchio, l’ala genovese è tornata a esprimersi a grandi livelli in campionato con 4 gol e 1 assist in 7 presenze complessive. “Credo che troveranno una soluzione a breve Chiesa rimarrà a Torino. Le trattative vanno così, serve il compromesso che soddisfi tutti. La Juve non può farselo scappare”.

Un pensiero molto chiaro quello di Mauri che, quindi, è convintissimo della permanenza del figlio d’arte in quel di Torino. Da ora in avanti ogni momento può essere quello giusto per novità sul capitolo rinnovo: i tifosi della Juventus rimangono col fiato sospeso.