Sconto di 10 milioni: ora la Juventus può comprarlo

La Juventus riflette in vista della sessione invernale del mercato. C’è lo sconto: Giuntoli può preparare il blitz vincente.

Un altro punto che consolida il sogno di poter centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La Juventus sorride, dopo il pareggio ottenuto in casa dell’Atalanta. Senza Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik (non al meglio dal punto di vista fisico), Massimiliano Allegri ha puntato forte sulla solidità della propria retroguardia blindando la porta difesa da Wojciech Szczesny.

L’obiettivo è stato raggiunto tuttavia la gara ha evidenziato ancora una delle principali criticità della rosa bianconera, ovvero l’assenza di un elemento capace di dare brio alla manovra ed inventare, all’improvviso, la giocata decisiva. Per intenderci, il vero sostituto di Angel Di Maria. Sulla fascia destra, ad esempio, giocano Weston McKennie e Timothy Weah ma entrambi, pur essendo molto volenterosi, non possiedono il dribbling e l’inventiva dell’argentino. Stesso discorso sulla corsia mancina, presidiata da Andrea Cambiaso e Filip Kostic.

A centrocampo, invece, l’unico che finora ha mostrato di avere un tasso tecnico superiore alla norma è Nicolò Fagioli tuttavia Allegri, in un prossimo futuro, conta di impiegarlo in cabina di regia. Ecco perché il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha ricominciato a lavorare al fine di individuare un elemento di grande qualità e comprovata esperienza europea da regalare al tecnico, in grado di potenziare il gruppo a sua disposizione.

Juventus, il prezzo si è abbassato: Giuntoli ci prova

Nel mirino, in particolare, è finito Ferran Torres scivolato progressivamente indietro nelle gerarchie del Barcellona. L’ex Manchester City aveva iniziato nel migliore dei modi la stagione, andando a segno 3 volte nelle prime 5 partite della Liga. In seguito, ha offerto una serie di prestazioni negative che hanno spinto Xavi ad escluderlo dalla formazione titolare e farlo sedere in panchina: nell’ultimo match, vinto ai danni del Siviglia, l’ala destra è entrato a 19 minuti dal fischio finale senza riuscire a fornire alcun tipo di contributo offensivo.

Il rendimento deludente, stando a quanto riportato dal portale ‘Elgoldigital.com’, ha così fatto scendere la valutazione del 23enne da 40 a 30 milioni. Una cifra, questa, alla portata della Vecchia Signora pronta ad approfittare del rapporto complicato tra Torres e Xavi per portarlo a Torino già nel corso della sessione invernale del mercato.

Il colpo è possibile, ora spetta a Giuntoli elaborare la strategia necessaria per concretizzarlo e far sognare la tifoseria bianconera. Allegri, che gradirebbe anche Davide Berardi, dal canto suo attende ed incrocia le dita.