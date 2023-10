Ora la Juve è convinta: affondo deciso e colpo a gennaio

La Juventus ha ancora Domenico Berardi come primo obiettivo di mercato per il fronte avanzato: nuovo affondo a gennaio.

La Juve è tornata alla vittoria contro il Lecce, sconfitto 1-0 all’Allianz Stadium grazie alla rete di Arek Milik nella ripresa. I bianconeri hanno dimenticato la brutta sconfitta rimediata contro il Sassuolo e si sono rimessi in cammino, anche se la prestazione offerta dalla truppa di Allegri non ha comunque convinto.

Tanti tifosi sui social se la prendono con l’allenatore livornese – immancabile l’hashtag #Allegriout – ma mettono anche in evidenza le difficoltà di un organico che sembra effettivamente presentare qualche carenza.

Lo sa bene anche Cristiano Giuntoli, che nel corso del calciomercato estivo ha dovuto concentrarsi soprattutto sulle cessioni degli esuberi per sfoltire la rosa e risanare i conti. Ora, però, il nuovo direttore sportivo bianconero sta sondando il mercato alla ricerca della pedina giusta da regalare a Massimiliano Allegri già a gennaio. Il primo nome sulla lista del Football Director della Juve è sempre Domenico Berardi, che già in estate sembrava a un passo dal trasferimento a Torino.

Nonostante l’accordo con il giocatore, che voleva a tutti i costi indossare la maglia bianconera, Juventus e Sassuolo non sono riusciti a raggiungere un’intesa economica e il passaggio di Berardi alla Signora è saltato. Tuttavia, almeno stando ai rumors, per vedere l’attaccante azzurro agli ordini di Allegri sembra sia solo questione di tempo.

La Juve vuole Berardi: pronti 30 milioni

Giuntoli ci riproverà già a gennaio, con la consapevolezza che un’aggiunta come quella di Berardi potrebbe consentire alla Juve di lottare per lo scudetto se il distacco non sarà già troppo elevato. Nelle prime quattro gare di questo campionato di Serie A il 29enne ha già messo a segno 4 reti, tra cui una proprio alla Juventus nel 4-2 rifilato ai bianconeri al Mapei Stadium.

In tutto i gol di Berardi in maglia neroverde sono 137 in 355 presenze (11 stagioni in A e una in B). La richiesta di Carnevali è sempre quella: per lasciar andare Berardi l’amministratore delegato del Sassuolo chiede all’incirca 35 milioni di euro. Tuttavia, l’impressione degli esperti di calciomercato è che un’eventuale offerta da 30 milioni di euro da parte della Juve potrebbe rivelarsi soddisfacente per gli emiliani.

Non è da escludere che Madama punti alla cessione di Moise Kean a gennaio: la partenza dell’attaccante italiano libererebbe un posto per Berardi e consentirebbe a Giuntoli di ottenere denaro fresco (circa 25-30 milioni) da reinvestire proprio nel bomber del Sassuolo.