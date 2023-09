Juve, Rabiot anticipa l’addio: via a gennaio con lo scambio

Il centrpcampista francese può davvero dire addio alla Juventus ad inizio 2024: clamoroso scambio per Rabiot

Se il campo sta vedendo un cammino claudicante della Juventus di Massimiliano Allegri, in ottica mercato il club torinese è sicuramente tra i più attenti e vigili in vista dell’anno prossimo.

A gennaio qualcosa si muoverà, anche in entrata, vista la sempre più probabile squalifica di Paul Pogba per doping. In attesa delle controanalisi del francese riguardo alla positività al testosterone – e alla conseguente inevitabile squalifica – i riflettori per le prime settimane del 2024 saranno tutti rivolti verso un solo nome: Adrien Rabiot. Non è affatto un mistero che nell’ultima sessione di calciomercato, uno dei ‘colpi’ più sperati e desiderati da Massimiliano Allegri fosse rappresentato dalla permanenza in bianconero di Adrien Rabiot.

Il contratto del francese scadeva lo scorso 30 giugno ma alla fine l’allenatore di Livorno è stato accontentato: il suo pupillo ha rinnovato per un’altra stagione, piazzandosi nuovamente tra i suoi titolarissimi nelle prime giornate di campionato. Rabiot ha già collezionato 6 presenze con 1 gol e 2 assist vincenti all’attivo: e Allegri non riesce proprio a fare a meno di puntare ancora su di lui.

Si è però parlato a lungo delle numerose possibilità che si presenteranno, nell’immediato futuro, per l’addio di Rabiot alla ‘Vecchia Signora’. Il calciatore, adesso in scadenza nell’estate 2025, pare orientato a salutare definitivamente la Juve già nel mese di gennaio.

Rabiot in Premier: lo scambio fa felice la Juve

Perchè c’è una società che ha messo l’ex PSG in cima alla sua lista per potenziare la mediana: si tratta di una big di Premier League. L’Arsenal di Arteta vuole Rabiot e da mesi punta alla firma a zero, in vista della prossima estate.

Il piano dei ‘Gunners’, però, pare essere mutato: a giugno la concorrenza per il cartellino di Rabiot sarà foltissima. Per evitare ciò, la società londinese avrebbe pronta una proposta di scambio per il mese di gennaio che concedere alla Juventus e allo stesso Allegri di ritrovarsi una pedina di assoluto valore per rimpiazzare proprio il francese. L’idea della dirigenza inglese porterebbe ad uno scambio tra Rabiot e Jorginho, regista della Nazionale italiana molto vicino alla Juve sin dai tempi di Sarri.

La condizione contrattuale dell’ex Napoli è la medesima e ciò permetterebbe alla società piemontese di non trovarsi sguarnita in mediana a stagione in corso. L’ultima parola spetterà a Giuntoli e ai piani alti di casa Juventus, con la consapevolezza sempre più forte che il futuro di Rabiot – più prima che poi – possa essere lontanissimo da Torino.