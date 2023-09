Calciomercato, Lukaku alla Juventus: l’annuncio

Romelu Lukaku è tornato ad essere protagonista in Italia con la maglia della Roma: la suggestione chiamata Juventus

Dall’addio a sorpresa all’Inter con un legame affettivo spezzato per sempre al trasferimento nella Capitale sposando il progetto giallorosso. Ora Romelu Lukaku è concentrato sulle dinamiche dei giallorossi, ma l’inizio stagionale non è stato dei migliori per la Roma. Tante sconfitte per la compagine guidata da Mourinho: ora serve la svolta per risalire velocemente in classifica.

Saranno settimane intense in casa giallorossa per puntare sempre più in alto. La Roma cercherà di essere protagonista grazie al bomber belga, Romelu Lukaku, che ha messo il timbro tra Serie A ed Europa League. In area di rigore ha un senso del gol fuori dal comune, ma la suggestione si è sempre chiamata Juventus. Un retroscena clamoroso sull’attaccante belga che ha vissuto settimane davvero caotiche: l’Inter ha provato a riportarlo in maglia nerazzurra, ma alla fine ha rotto tutti i rapporti con il club milanese dopo gli anni d’oro.

Calciomercato, Lukaku ad un passo dalla Juventus: il retroscena

Un momento decisivo per scegliere la migliore destinazione con intrecci di calciomercato davvero suggestivi. La Juventus ha provato a rivoluzionare il suo reparto offensivo con un giro di attaccanti di spessore. Il retroscena è stato svelato pochi minuti fa, ecco la verità venuta a galla.

Ai microfoni dell’edizione de La Repubblica il ds Cristiano Giuntoli ha raccontato il retroscena per il possibile trasferimento di Lukaku in maglia bianconera: “Quest’estate c’era l’offerta del Chelsea per Vlahovic. Noi non volevamo cedere Dusan, ma davanti a certi numeri avremmo accettato. Il Chelsea non è mai arrivato a quella cifra e lo scambio non si è fatto”. La dirigenza bianconera ha provato a portare il belga a Torino, ma alla fine la Roma ha avuto la meglio.

L’attaccante belga ha sempre fatto bene in Serie A dimostrando così una forza fisica fuori dal comune. Un giocatore dominante in area di rigore abbinando potenza a qualità soprattutto in allungo e in protezione. Il belga poteva vestire così la maglia bianconera con il retroscena svelato dal ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, che è entrato nel dettaglio delle dinamiche di calciomercato. Vlahovic ora è diventato l’uomo in più di Massimiliano Allegri segnando già gol decisivi. Un annuncio che fa intendere tante cose: il calciomercato non dorme mai, chissà se in futuro…