Paura Wanda Nara, l’ultimo scatto allarma i suoi fan

I fan di Wanda Nara sono sempre alla ricerca di notizie sulle condizioni di salute della showgirl argentina: l’ultima foto preoccupa molto.

Non è certamente un momento facile per Wanda Nara, che si sta sottoponendo alle cure per la malattia scoperta qualche mese fa dopo alcune analisi di routine. La patologia non è stata mai confermata ufficialmente, anche se sul web si è parlato più volte di una probabile leucemia. Dopo un iniziale momento di sconforto la showgirl argentina ha deciso di affrontare di petto la malattia, sostenuta anche dall’amore di tutte le persone della sua famiglia e soprattutto da suo marito, Mauro Icardi.

Il bomber del Galatasaray ha ormai pienamente recuperato il rapporto con sua moglie dopo l’ennesimo periodo di forte crisi che sembrava poter sfociare in una nuova separazione. Ora, invece, la coppia sembra più unita che mai ed è certamente un bene per Wanda Nara, che ha ovviamente bisogno di tutto il sostegno possibile per superare questo periodo così duro. Ma come sta esattamente la modella? Come procedono le terapie?

Sono queste le domande che ogni giorno si pongono i tantissimi ammiratori della manager, che incrociano le dita e si augurano che questa malattia possa diventare ben presto solo un brutto ricordo. Dal canto suo Lady Icardi non vuole che la patologia condizioni la sua vita e per questo Wanda Nara ha proseguito a svolgere le sue attività come se nulla fosse.

Lo scatto di Wanda Nara manda in apprensione i fan

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma che la modella farà parte della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci su Rai 1. Tuttavia, l’immagine pubblicata da Wanda Nara in una delle sue ultime Storie su Instagram ha allarmato non poco i suoi tantissimi ammiratori.

Nello scatto, infatti, si può vedere chiaramente la moglie di Icardi mentre si sottopone ad alcune analisi. Un’immagine che ovviamente ha scatenato qualche preoccupazione nei follower, ma sono soprattutto le parole della showgirl a creare apprensione.

Nella sua Storia, infatti, Wanda Nara sottolinea la paura nell’attendere un risultato e il timore che si prova sempre quando qualcuno che si ama attraverso un momento difficile in termini di salute.

“La vita è bella ma ha momenti grigi“, scrive la modella argentina nella Storia, aggiungendo di riuscire però a vedere entrambi i lati della vita, sia quelli negativi che positivi.