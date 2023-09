Napoli, la società ha deciso: ecco il futuro di Osimhen

Il Napoli ha preso una decisione in merito a Victor Osimhen. Ecco quale sarà il futuro dell’attaccante nigeriano al centro di un caso negli ultimi giorni

A Napoli nelle ultime settimane non ci si è fatti mancare nulla. Ad una situazione difficile per una squadra campione d’Italia e già in difficoltà dopo le prime uscite, sono iniziati a montare casi su casi. A partire da quello dell’allenatore con Garcia che sarebbe inviso dalla piazza e anche da alcuni giocatori nello spogliatoio. Come ad esempio hanno dimostrato Kvara e Osimhen quando sono stati sostituiti con i risultati in bilico.

L’attaccante nigeriano però è stato al centro di un triplo caso. Non solo la diatriba con l’allenatore, ma anche il motivo per cui (suo malgrado) De Laurentiis è stato indagato per il trasferimento dell’ex Lilla nel 2020 e soprattutto quello che viene definito il caso Tik Tok. Il giocatore, infatti, non avrebbe gradito alcuni post da parte dell’account della società in cui veniva “deriso” (a suo dire) dopo il rigore sbagliato col Bologna e alcuni errori in zona gol nelle ultime settimane.

Da qui è scoppiato un vero e proprio caos con l’agente del calciatore che ha minacciato di andare per vie legali e denunciare il club, lo stesso Osimhen che ha rimosso tutte le foto in maglia Napoli dal suo account Instagram. Una vera e propria bufera che alla fine sembra essersi risolta mercoledì sera quando l’attaccante ha giocato e segnato contro l’Udinese.

A mettere un ulteriore punto sulla vicenda e sul futuro del nigeriano è stato lo stesso club partenopeo con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali.

Napoli, la società ha deciso il futuro di Osimhen

La nota del club precisa fin dall’inizio: “Il Calcio Napoli precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società”, inizia così la lunga nota in cui viene fatta chiarezza sulla vicenda. Sottolineando come “durante il mercato estivo, la società ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante”.

Inoltre, si precisa che su Tik Tok lo stile dei post è scherzoso e adatto ad un pubblico giovanile, per poi concludere che non c’era “alcuna intenzione di dileggio o di derisione”

Il caso sembra essere chiuso, dunque, anche alla luce di quanto successo nella sfida contro l’Udinese con l’attaccante regolarmente al suo posto e capace di segnare un gol pesantissimo. Al momento non ci sono dubbi sul suo futuro che sarà ancora in azzurro almeno fino l’estate, a meno di clamorosi sviluppi e offerte a gennaio. Dopo la situazione sarà da valutare in quanto il ragazzo non ha ancora rinnovato e al momento non sembrano esserci passi avanti sulla questione.