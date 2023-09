Juve, arrivano i soldi per Berardi: i dettagli

La Juventus ha ripreso la sua corsa e, dopo essere caduta rovinosamente in casa del Sassuolo, ha trovato il bottino pieno nel match d’alta quota contro il sorprendente Lecce.

Nonostante le dichiarazioni di Allegri che allontanano sistematicamente i bianconeri dalla lotta scudetto, nelle idee della dirigenza, per provare a dare l’assalto al titolo, ci sarebbe la volontà di acquistare uno dei top player della Serie A: Domenico Berardi.

Il fantasista neroverde sembrava vicinissimo al passaggio alla Vecchia Signora già nella finestra estiva di calciomercato. A frenare gli entusiasmi di ambo le parti, però, ci ha pensato il Sassuolo che – forte della scadenza imposta alla trattativa – ha chiuso ogni possibilità alla dirigenza bianconera a causa della mancanza di tempo per trovare un adeguato sostituto. I bianconeri hanno cosi dovuto cambiare del tutto i propri piani.

La Juve vuole tornare al vertice: si riflette su due colpi invernali da regalare ad Allegri

La Juventus di Allegri è tornata a sorridere e lo ha fatto grazie al gol partita di Arkadiusz Milik, riserva di lusso nel reparto offensivo bianconero. Inoltre, la dirigenza potrebbe rafforzare ulteriormente l’attacco della Vecchia Signora tornando alla carica per Domenico Berardi. Negli ultimi due impegni di Serie A, il 10 del Sassuolo ha fatto ammattire le difese di Inter e Juventus, portando agli emiliani 6 punti in due incontri sulla carta proibitivi.

Le prestazioni di Berardi starebbero convincendo la Juve a tentare l’affondo già a gennaio e portare all’Allianz Stadium un calciatore in grado di segnare e far segnare. Per poter arrivare alla bandiera del Sassuolo, la dirigenza bianconera potrebbe approfittare della notizia più sconvolgente in casa Juve: la possibile squalifica di Paul Pogba.

Nel caso in cui l’infrazione dell’ex Manchester United fosse confermata, infatti, la Vecchia Signora potrebbe costituirsi come parte lesa e sospendere il corposo stipendio del francese che ammonta a 8 milioni più bonus.

L’assenza di Pogba, inoltre, potrebbe costringere la Juventus a tornare sul mercato per rinforzare il centrocampo. Negli ultimi giorni, infatti, il nome di Pierre Emile Hojbjerg del Tottenham circola sempre più con insistenza in orbita Juve. La dirigenza dovrà, però, convincere il Tottenham che intende cedere il danese solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, mentre la Vecchia Signora preferirebbe inserire un diritto di riscatto a causa dei 30 milioni richiesti dagli Spurs.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI