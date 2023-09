Juve, scelto il nuovo centrocampista al posto di Pogba

In casa bianconera, dopo la sospensione per doping del francese, si guarda ancora il mercato. Le ultime novità.

La seconda pagina bianconera di Paul Pogba è un’autentica maledizione. Dopo l’infortunio al ginocchio nell’estate del 2022 – evento che gli è costato sia il Mondiale in Qatar sia l’intera stagione con la Vecchia Signora – lo scorso 20 agosto il centrocampista è incappato in un altro, grave, contrattempo extra-campo. Pur non avendo giocato con l’Udinese, l’ex United è stato sorteggiato all’antidoping. Le analisi hanno rivelato la presenza di testosterone sintetico, da qui la sospensione cautelare da parte del Tribunale Nazionale Antidoping.

Il giocatore, che rischia una sanzione di almeno quattro mesi, ha rivelato di aver assunto la sostanza involontariamente. Il fattaccio sarebbe avvenuto mentre si trovava negli Usa, su consiglio di un suo amico medico. Cosa che rende la presunta distrazione ancora più inaccettabile, il fatto che nella confezione ci fosse chiaramente l’indicazione che si trattasse di un farmaco presente nella lista dei principi dopanti. Allegri, a meno di colpi do scena poco pronosticabili, rischia di arrivare al 2024 a corto di centrocampisti.

Proprio per questo, a gennaio, la Juve potrebbe tornare sul mercato. L’estate appena passata ha visto la Juventus effettuare una campagna acquisti improntata al risparmio. Il neo direttore dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, è sbarcato alla Continassa con un chiaro obiettivo: vincere ma a costi assolutamente compatibili con i conti societari.

Mpasinkatu: “La Juve potrebbe puntare su Khephren Thuram”

In mediana la Juve ha ceduto Arthur alla Fiorentina (prestito con diritto riscatto), Rovella alla Lazio (definitivo, 17 milioni da saldare a partire dal 2025) e Zakaria al Monaco (definitivo, 20 milioni pagabili in quattro anni). Insomma, senza Pogba in rosa, a centrocampo Allegri può contare su Locatelli, Rabiot, Fagioli, Miretti, McKennie e Nicolussi Caviglia.

Proprio per parlare dello situazione inerente Pogba, ai microfoni di TvPlay è intervenuto Malu Mpasinkatu. “Non avendo le coppe, la Juve deve obbligatoriamente vincere lo scudetto, non mirare al quarto posto. Sia il mister che i giocatori non possono trovare scuse”, ha affermato il Direttore Sportivo dell’Alessandria.

L’esperto di mercato si è quindi soffermato sulla possibilità che dalla Continassa decidano di fare presto uno sforzo per centrare il bersaglio grosso. “Sui rinforzi dipenderà da Pogba: se dovesse andare via o la Juve non potesse puntare su di lui, si parla da qualche settimana di Khephren Thuram, fratello di Marcus e figlio di Lilian che sarebbe perfetto per la mediana”, ha aggiunto.

Il giovane centrocampista francese, 22 anni compiuti o scorso 26 marzo, è legato al Nizza fino al 2025, compenso da circa 850.000 euro netti l’anno. Due gol in 14 presenze con l’Under 21 transalpina, il regista nato a Reggio Emilia vanta anche una convocazione con la selezione maggiore.

Per lui in stagione già cinque presenze da titolare, a conferma della scorsa annata quando in Ligue1 in 35 recite segnò due gol e fornì 4 assist.

