Pazzi per Isco: arriva in Serie A

Isco si sta rilanciando al Betis ma la sua avventura in neroverde rischia di durare un solo anno. Una big italiana lo ha messo nel mirino.

Il paradiso, dopo un limbo durato oltre 7 mesi. Il tutto, nella stessa città: Siviglia. È rinato Isco con la maglia del Betis. L’ex Real Madrid, rimasto senza squadra da dicembre, ha dovuto attendere per tornare a calcare palcoscenici importanti. Eppure, nonostante il lungo periodo di inattività, il trequartista una volta in campo non ha deluso le aspettative. Una scommessa, quella compiuta dai neroverdi, che almeno per il momento si può considerare vinta.

Il 31enne aveva iniziato la scorsa annata tra le fila del Siviglia, che lo aveva accolto al termine della sua esperienza alle Merengues. Il matrimonio, però, non ha riservato alle parti grandi soddisfazioni: appena un gol e tre assist nelle 19 apparizioni totalizzate nel periodo compreso tra agosto e settembre. Un bottino deludente, che ha spinto la società andalusa a prendere la decisione di interrompere il rapporto e svincolarlo.

Una mazzata per il calciatore, che ha dovuto quindi attendere la stagione successiva per rimettersi in gioco. Per lui si erano fatte avanti diverse società, tra cui alcune dell’Arabia Saudita. In pole position sembrava esserci il Rayo Vallecano ma alla fine a spuntarla è stato proprio il Betis, che ha voluto scommettere sul suo talento e sulla sua voglia di rivalsa proponendogli un contratto annuale con opzione di rinnovo per un altro anno in caso di raggiungimento di determinati obiettivi personali.

Isco in Serie A: una big ha iniziato a muoversi

Isco, fin qui, ha rivestito un ruolo di primo piano nella formazione guidata da Manuel Pellegrini: 7 presenze da titolare tra campionato ed Europa League (per un totale di 567 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco) “condite” da un gol e diverse prestazioni positive. Parliamo quindi di un calciatore ritrovato, determinato a tornare in pianta stabile sotto la luce dei riflettori.

Il Betis, finora, è più che soddisfatto del suo rendimento tuttavia rischia di perderlo al termine della stagione. Su Isco infatti, stando a quanto riportato da ‘Estadio Deportivo’, ha messo gli occhi l’Inter alla ricerca di elementi qualitativi low-cost da regalare a Simone Inzaghi.

L’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha avuto modo di visionarlo diverse volte e progetta di prenderlo a parametro zero. I nerazzurri sono alla finestra, in attesa di farsi avanti in maniera concreta: Isco, dopo le voci relative ad un presunto interesse della Juventus e della Salernitana, può davvero sbarcare in Serie A.