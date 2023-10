Continua ad accumularsi tra di loro degli infortuni in Serie A ed ora un nuovo calciatore va KO. Si tratta di uno stop molto lungo visto che si parla di circa un mese lontano dai campi di gioco. Questa notizia cambia in maniera inevitabile le strategie del tecnico, che deve fare ora di necessità virtù.

La Serie A in questa stagione sta continuando a fare i conti, sin dalle battute iniziali, con una quantità impressionante di infortuni. Si tratta di una tendenza che si può spiegare anche tenendo in considerazione il fatto che gli impegni sono sempre più fitti e di alto livello, con contenuti agonistici in costante ascesa. In tal senso arrivano notizie importanti dall’infermeria di un club, con il giocatore che sarà costretto a restar fuori per circa un mese. In tal senso si tratta di uno stop che costringe il tecnico a correre ai ripari ed a fare di necessità virtù, come si suol dire. Andiamo a vedere le ultime a riguardo ed i risvolti di questa situazione.

Serie A, arriva un nuovo stop

Come detto, la situazione in Italia in termini di infortuni occorsi ai calciatori sta iniziando a diventare davvero molto delicata. Sono sempre di più, infatti, gli stop, soprattutto quelli di natura muscolare, stanno aumentando in maniera esponenziale e l’ultimo ad esserne colpito è il calciatore in questione.

In vista della partita contro l’Inter il grande ex Thiago Motta ed il suo Bologna perdono Victor Kristiansen. Il terzino sinistro aveva accusato un fastidio di natura muscolare contro l’Empoli e si è sottoposto a degli accertamenti. Che hanno evidenziato una lesione del retto femorale sinistro. I tempi di recupero, in tal senso, si aggirano intorno al mese di stop.

Bologna, infortunio per Kristiansen: le ultime

Classe 2002, è in prestito dal Leicester ed il suo stop rappresenta un duro colpo per Thiago Motta, che punta tanto su di lui per le sue doti atletiche ed anche tecniche. Emergenza totale per i felsinei in fase difensiva, dal momento che sono fuori per infortunio profili come Soumaoro, Lucumì e Posch. Per la gara contro l’Inter, dunque, davanti a Skorupski schiererà una linea a 4 composta da De Silvestri, Beukema, Calafiori e Corazza.