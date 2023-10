Juventus, primo obiettivo molto caro: “Dateci 40 milioni”

Il piano di mercato della Juventus è già chiaro: Giuntoli ci sta già provando: servono, però, 40 milioni di euro

Sono stati due anni davvero difficili quelli vissuti dalla Juventus di Massimiliano Allegri che, nell’annata appena cominciata, non può più permettersi passi falsi. Il diktat della proprietà è stato perentorio: i bianconeri dovranno competere per il vertice in Serie A.

Non sarà affatto semplice visto che la concorrenza, soprattutto in orbita Scudetto, non è mai stata tanto folta e agguerrita. Dal Napoli campione in carica ad Inter e Milan: ci sarà da sudare, pur avendo soltanto l’impegno in campionato dopo l’estromissione dalle coppe europee. Il club piemontese dovrà fare delle valutazioni profonde in sede di calciomercato, tra gennaio e giugno: le uscite e le relative entrate potrebbero essere molteplici.

Occhio, tuttavia, ad un nodo decisamente sgradevole che nelle prossime ore potrebbe venire sciolto decretando una mazzata pesantissima per la Juventus. Si parla, chiaramente, della squalifica a Paul Pogba per la positività al testosterone riscontrata nei controlli antidoping post Udinese-Juventus. Nonostante gli infortuni il francese rimane uno dei pupilli di Allegri sui cui l’allenatore aveva intenzione di puntare con forza quest’anno.

Al netto delle controanalisi che potrebbero alleggerire solo in parte una situazione drammatica, il piano della ‘Vecchia Signora’ è chiaro: la caccia al sostituto del 30enne francese è già partita sottotraccia. Cristiano Giuntoli sta sondando diversi nomi che, già nel mese di gennaio, potrebbero diventare bollenti per la mediana bianconera.

Super colpo in Serie A: servono 40 milioni

In primis quello di Khèphren Thuram, gioiello del Nizza e figlio dell’indimenticato difensore bianconero Lilian. La richiesta della società transalpina e la concorrenza spietata potrebbero, però, far virare il ds juventino verso un altro nome che da tempo è in cima alla lista della società torinese.

A margine del big match contro l’Atalanta, la Juventus ha cominciato a sondare il terreno per regalare ad Allegri – con l’arrivo dell’anno nuovo – nientemeno che Teun Koopmeiners. L’olandese classe 1998 è in scadenza tra poco più di un anno e mezzo con la ‘Dea’ ed è ormai uno dei più forti interpreti del suo ruolo non solo in Italia ma anche in Europa.

Il 25enne piace tantissimo ad Allegri ma la dirigenza dell’Atalanta non pare minimamente intenzionata a fare sconti e per l’ex AZ Alkmaar è pronta a chiedere una cifra davvero elevata: non meno di 40 milioni di euro. Staremo a vedere se attraverso alcune cessioni o con piani alternativi Giuntoli riuscirà a dare un’accelerata per l’approdo del gioiello nerazzurro in quel di Vinovo.